Photo : KOBU Agency (Unsplash.com)

Le CLD de la MRC de Montmagny et la Direction du développement économique de la MRC de L’Islet, en collaboration avec le service de mentorat d’affaires de Chaudière-Appalaches Économique, invitent les entrepreneurs de la région à une séance d’information virtuelle qui aura lieu le jeudi 18 juin prochain à 9 h. Cette rencontre est l’occasion pour les entrepreneurs de la région d’en apprendre davantage sur le concept de mentorat d’affaires et ses avantages dans le développement et la réussite des entreprises.

Durant cette période déstabilisante, les chefs d’entreprise pourraient bénéficier du support d’un entrepreneur ou d’un dirigeant d’expérience dans la prise de décisions difficiles. Cette relation privilégiée et basée sur le savoir-être est l’occasion de briser l’isolement et d’échanger afin d’y voir plus clair.

Les personnes de la MRC de L’Islet intéressées à assister à cette rencontre virtuelle d’information sur le mentorat d’affaires sont invitées à réserver auprès de Brigitte Coulombe au 418 598-3076, poste 254, ou à b.coulombe@mrclislet.com.