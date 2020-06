Renouvellement du mandat de Marie-Claude Deschênes à la tête du Cégep de La Pocatière

Marie-Claude Deschênes. Photo : Courtoisie.

M. Marc Éthier, président du conseil d’administration du Cégep de La Pocatière, annonce que, lors de la réunion du conseil d’administration du 13 mai dernier, les membres ont entériné à l’unanimité le renouvellement de Mme Marie-Claude Deschênes au poste de directrice générale. Le second mandat sera d’une durée de cinq ans à compter d’août 2021.

Conformément au processus de renouvellement, le conseil d’administration a confié à un comité la tâche d’évaluer le mandat. Différentes consultations tenues auprès de diverses instances à l’interne et à l’externe ont permis de recueillir des commentaires positifs.

Ancienne étudiante du Cégep de La Pocatière, son sentiment d’appartenance et la fierté dont elle fait preuve à développer et faire rayonner l’établissement sont reconnus dans le milieu. Son sens du leadership, sa vision juste et claire des réalités entourant l’enseignement collégial en région et son énergie à relever les nombreux défis sont des qualités fort appréciées.

Rappelons qu’avant de devenir directrice générale en 2016, Mme Deschênes a occupé le poste de directrice des études de 2008 à 2016 et fut enseignante en Techniques de comptabilité et de gestion pendant près de 20 ans. Depuis son arrivée à titre de directrice générale, en 2016, elle a notamment eu comme mandat l’élaboration du Plan stratégique 2018-2023 du Cégep et de son centre d’études de Montmagny, d’un plan numérique et la poursuite des démarches pour obtenir un financement adéquat favorisant l’accessibilité aux études en tenant compte du contexte démographique et budgétaire. Et plus récemment, elle a dû assurer la gestion d’un moment historique, avec la fermeture des établissements d’enseignement et de tous les ajustements en découlant pour les étudiants et le personnel, en lien avec la pandémie de la COVID-19.