Réouverture de l’hôtel de ville de Saint-Pascal

Depuis 15 juin, sur rendez-vous seulement, il est possible de rencontrer le personnel de l’hôtel de ville et du garage municipal pour recevoir certains services. Ces rencontres ont lieu dans la salle du conseil afin de respecter la distanciation physique de 2 m. Les lieux seront désinfectés après chaque entretien et un registre des visites a été mis en place.

Prendre note que les moyens suivants seront priorisés :

Courrier postal : 405 rue Taché;

Courrier électronique : hoteldeville@villestpascal.com ;

Téléphonie : 418 492-2312 ;

Messagerie en ligne sur notre site Internet : www.villestpascal.com ;

Boîte postale : entrée extérieure de l’hôtel de ville ;

Page Facebook.

Par contre, l’accès au public doit se faire selon certaines modalités et habitudes acquises dans le cadre de la pandémie de la COVID-19. Ces directives sont toujours en vigueur afin de protéger votre santé et celle du personnel :

Aucune fièvre et aucun symptôme de grippe lors du rendez-vous ;

Arrivée à vos rendez-vous à l’heure, pas avant ni après l’heure fixée ;

Désinfection des mains à l’arrivée ;

Conserver la distance de 2 m lors de la rencontre.

La prise de rendez-vous se fait par notre réceptionniste, au 418 492-2312 poste 0. Le personnel se réserve le droit de juger si votre rencontre est essentielle avant de vous offrir un rendez-vous.