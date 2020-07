Réouverture du Carrefour des Jeunes

Adolescents fréquentant le Carrefour des Jeunes de La Pocatière. Photo : Courtoisie.

Le Carrefour des Jeunes de La Pocatière a reçu l’annonce officielle du ministère de la Santé et des Services sociaux. Il pourra, en tant qu’organisme communautaire autonome en santé et services sociaux, reprendre peu à peu ses activités en présentiel, s’il respecte les consignes des autorités de santé publique. Cette nouvelle est accueillie avec un grand soulagement auprès de l’équipe de la MDJ.

Reconnues comme un service prioritaire, les MDJ du Québec attendaient avec impatience ce feu vert du gouvernement, voyant les besoins grandissant des ados sur le terrain. Les MDJ travaillent quotidiennement depuis plus de 44 ans à soutenir les adolescentes et les adolescents à travers une approche préventive et participative. C’est par les liens significatifs créés entre les ados et les animateur. trices/intervenant.es que se développe une relation unique et privilégiée permettant d’accompagner et de soutenir les ados dans leur passage vers la vie adulte. Les MDJ jouent un rôle essentiel afin de maintenir un filet social en cette période difficile que nous vivons.

Depuis le début de la pandémie, le Carrefour des Jeunes a transformé ses activités pour pouvoir continuer d’accompagner les jeunes, mais à distance, en offrant des activités en ligne, une présence significative auprès des ados pour traverser cette période difficile. Avec le déconfinement progressif, le beau temps et les mois qui passent, il est de plus en plus difficile d’assurer un accompagnement adéquat par cette simple présence en ligne. Les jeunes trouvent le temps long, désirent sortir, se retrouver, être actifs, et c’est compréhensible. Plus que jamais, ils et elles ont besoin d’écoute, de lien social, d’activités, mais aussi de prévention pour continuer de respecter les mesures de santé publique dans ce déconfinement progressif.

Depuis cette annonce, le Carrefour des Jeunes est à pied d’œuvre pour organiser son déconfinement, et reprendre peu à peu des activités en présentiel. La réouverture s’est déroulée le 1er juillet dernier. Lors des premières journées, les activités seront en majorité à l’extérieur, en ayant tout de même accès aux toilettes. L’intérieur sera accessible un peu plus tard dans les semaines à venir, lorsque les jeunes se seront familiarisés avec les nouvelles consignes en vigueur. 20 jeunes pourront être présents à la fois, car c’est ce que les terrains et locaux permettent d’accueillir. Pour le commencement, ce sera une formule hybride, où les activités en ligne continueront pour ceux et celles qui en ont besoin et pour qui il sera plus difficile de se rendre à la maison des jeunes. Le Carrefour des Jeunes sera ouvert aux adolescents du lundi au jeudi, entre midi et 19 h. Les activités en ligne continueront à raison de trois fois par semaine.