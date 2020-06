Réouverture du cinéma aux ADLS et appui majeur de Desjardins

Salle Promutuel Assurance. Photo : Courtoisie Les Arts de la Scène de Montmagny.

Les Arts de la scène de Montmagny (ADLS) confirment la réouverture du cinéma 7 jours sur 7.

Une avant-première, mettant en vedette des films québécois, aura lieu le mercredi 24 juin à l’occasion de la Fête nationale, alors que l’ouverture officielle se tiendra le vendredi 3 juillet. Cette réouverture est spécialement marquée par le soutien d’un nouveau Partenaire saison cinéma avec Desjardins – Caisse de la MRC de Montmagny.

M. Steve Ouellet, directeur général de la Caisse de la MRC de Montmagny, explique : « Nous avons constaté toute la proactivité dont ont fait preuve les Arts de la scène au cours des derniers mois. Malgré la situation difficile de la pandémie, et l’arrêt complet du milieu culturel, leur énergie et leur volonté à redonner à la communauté s’inscrivent parfaitement avec les valeurs de Desjardins. C’est pourquoi ce partenariat nous semblait tout naturel. »

Les membres Desjardins pourront bénéficier d’avantages et d’exclusivités tout au long de l’année. Des projections privées, gratuités, tirages, tous les détails seront dévoilés prochainement.

« Nous sommes heureux de pouvoir compter sur ce nouveau partenariat majeur pour appuyer le développement du cinéma à Montmagny. Nous espérons que les cinéphiles de la région seront au rendez-vous comme ils l’ont été au cours des dernières années. Toute notre équipe est gonflée à bloc pour les accueillir sept jours sur sept. Nous vous promettons les dernières nouveautés en salle avec les superproductions de l’été », a dit Christian Noël, directeur général des ADLS. Évidemment, les nouvelles mesures sanitaires émises par la Santé publique seront appliquées afin de veiller à la sécurité de tous. Un maximum de 50 personnes par représentation sera donc autorisé, jusqu’à nouvel ordre.

L’ouverture des portes se fera désormais 1 heure avant le début de la représentation. Dès leur arrivée, les clients devront faire la file en conservant l’habituel 2 m de distance entre les couples ou les familles en attendant d’être servis afin de respecter les directives de la Santé publique et limiter les contacts entre la clientèle et les employés. Finalement, les cinéphiles pourront entrer dans la salle Promutuel Assurance et choisir les sièges identifiés afin de respecter les règles de distanciation.

Entre chaque représentation, l’équipe effectuera le nettoyage complet des aires communes : corridors, toilettes et sièges. Une fois la représentation terminée, les cinéphiles seront invités à sortir par rangée par une porte différente de celle de l’entrée.