Rivière-Ouelle : des nouvelles encourageantes

Le poste de commandement vu de l'intérieur. Photo: Stéphanie Gendron

Avec les 19 mm de pluie tombés mercredi, la situation sur le terrain de l’incendie aux Tourbières Lambert de Rivière-Ouelle s’améliore. Le travail se poursuit toutefois pour au moins 10 à 15 jours.

La pluie était plus que bienvenue. «Quand la pluie est tombée, tous les pompiers et l’équipe avaient le sourire aux lèvres», raconte le chef pompier Christian Gagnon.

Le feu de tourbière est contrôlé, mais du travail stratégique est fait dans les boisés. Des équipes de la SOPFEU et de pompiers du Kamouraska, mais aussi des environs, s’attaquent à différents foyers.

«Il y a du progrès, mais le feu demeure présent», précisait le maire de Rivière-Ouelle Louis-George Simard, saluant du même coup tous ceux qui contribuent à coordonner les efforts et nourrir les troupes.

On attend d’ici quelques jours environ 200 membres de la SOPFEU et il n’est pas impossible de revoir des avions-citernes pour cibler certains points plus chauds. À cela s’ajoutent environ 45 pompiers municipaux.

La SOPFEU a renforcé ses moyens sur le terrain, en envoyant un commandant d’intervention, Claude Tremblay, spécialiste en feu majeur. «On parle de 330 hectares pour la tourbe et 440 hectares pour la forêt, où 25 à 30 % du travail est fait», indiquait-il ajoutant que ce type de feu et la sécheresse rendent le travail très ardu.

«Nous savons que le combat n’est pas terminé, mais tous les signes sont encourageants pour la suite. Nous sommes très bien entourés avec les pompiers forestiers de la SOPFEU, mais aussi par plus de 25 services incendie de tout le Québec qui se relaient à tour de rôle. À ce jour, nous avons pu compter sur plus de 600 présences de pompiers municipaux sur le terrain. C’est un effort colossal qui, nous l’espérons, permettra de venir à bout de cet incendie sans précédent», a conclure le maire Simard.