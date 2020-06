Rivière-Ouelle souligne la patience de ses aînés avec des fleurs

Alors que le déconfinement se poursuit, le conseil municipal de Rivière-Ouelle et sa technicienne en loisirs et vie communautaire ont remis des fleurs aux résidents de 70 ans et plus qui ont connu un printemps plutôt difficile sur le plan moral.

L’idée vient d’Ève-Marie Bélanger, technicienne en loisirs et vie communautaire à Rivière-Ouelle. Elle souhaitait remettre une petite attention aux aînés qui ont dû être confinés depuis le mois de mars. Elle souhaitait ainsi clore les relations téléphoniques qu’elle a eues avec toutes ces personnes, appelées parfois chaque semaine pour s’assurer de leur bien-être.

« C’est comme pour clore la fin des appels. Tout le monde a eu des fleurs, même ceux qu’on n’appelait pas régulièrement. C’était un peu ma façon d’aller voir les gens que j’ai rencontrés en les téléphonant», soulignait Ève-Marie Bélanger.

Les conseillers et l’équipe municipale ont organisé une distribution de fleurs pour les résidents permanents âgés de 70 ans et plus. Cette plante est signe de reprise, de vie, de croissance et d’espoir. Les conseillers et le maire ont parcouru les 130 foyers durant la semaine du 14 juin. Un bouquet a aussi été remis à la résidence pour aînés de l’endroit.

Les aînés ont particulièrement apprécié le geste.

« C’était super positif. Quand on cognait aux portes, les gens nous disaient merci et leurs yeux pétillaient. Ils sont vraiment heureux qu’on leur offre une petite pensée et qu’on leur dise que la Municipalité est derrière eux. On a reçu plusieurs courriels de remerciements », a dit Mme Bélanger.