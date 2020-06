Six musées de la Chaudière-Appalaches s’unissent         

Musée de la mémoire vivante. Photo : Stéphanie Allard.

Dès le samedi 20 juin 2020, six musées de la Chaudière-Appalaches, dont trois de L’Islet, s’unissent pour inviter les visiteurs à explorer les beautés « intérieures » et « extérieures » de leurs sites, le tout de manière responsable et sécuritaire.

La saison touristique s’amorce graduellement et pour les attraits du monde culturel, c’est l’occasion de s’unir pour offrir des expériences riches en découvertes. Dans un élan de solidarité, le Domaine Joly-De Lotbinière, le Musée Minéro, le Musée Marius-Barbeau, le Musée maritime du Québec, le Musée de la mémoire vivante et la Seigneurie des Aulnaies invitent les visiteurs à un véritable festin culturel. Pour stimuler la découverte de leurs lieux culturels, un incitatif est offert aux visiteurs cet été. En se procurant la carte « abonné du musée » d’un des six musées partenaires, le visiteur pourra accéder gratuitement aux sites des cinq autres lieux culturels en 2020. « Pour faire le plein de culture, les musées agréés de la Chaudière-Appalaches ont établi une superbe entente. Ainsi, en devenant membres ou abonnés de l’un de nos musées, les visiteurs auront accès à un véritable panier débordant de délicieuses expériences culturelles partout dans la région. Imaginez ! », mentionne Marie-Claude Gamache du Musée maritime du Québec.

« Imaginez-vous visiter des bateaux-musées au cœur d’un parc fluvial légendaire. Ou encore, découvrir le patrimoine immatériel à travers des savoir-faire et des témoignages au cœur de Saint-Jean-Port-Joli ou s’offrir une pause gourmande après avoir exploré un domaine naturel de sept hectares. Ce sont de véritables expériences immersives qui attendent les visiteurs », ajoute André Anglehart de la Seigneurie des Aulnaies.

Évidemment, dans le contexte des dernières semaines, l’expérience touristique a été revue pour rendre la découverte des lieux agréables et sécuritaires pour tous. « Sur la route en direction de nos musées, nous invitons les gens à se procurer un panier pique-nique rempli de délicieux produits locaux à venir le déguster au cœur de nos sites champêtres. Les sites extérieurs de nos musées ont des tables de pique-nique, sentiers, belvédères, jardins, accès au fleuve et des vues magnifiques », mentionne Sandra Zapata du Musée de la mémoire vivante.