Tourisme Bas-Saint-Laurent invite les visiteurs à profiter des incitatifs pour les consommateurs

Photo : Mathieu Dupuis.

Les Québécois sont les grands gagnants de l’annonce faite jeudi après-midi par la ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, le ministre des Finances, M. Eric Girard, et le ministre de l’Économie et de l’Innovation, M. Pierre Fitzgibbon. Diverses mesures permettront aux Québécois de visiter les régions du Québec en profitant de forfaits et de rabais pour découvrir ou redécouvrir la province : ils sont d’ailleurs invités à venir au Bas-Saint-Laurent, Réserve mondiale de bon temps !

« Ce sont des investissements qui sont attendus depuis un moment. C’est une étape pour soutenir nos entreprises touristiques, mais ça ne règle pas tous les défis auxquels ils font face tous les jours. Les entreprises savent que l’achalandage touristique sera différent et majoritairement québécois cet été. Reste à voir quelles seront les retombées financières directes aux entreprises touristiques de ces investissements », mentionne Hugues Massey, président de Tourisme Bas-Saint-Laurent.

« Les grands gagnants sont les touristes qui auront un programme d’aide pour leurs vacances, notamment par un rabais pour les parcs nationaux, dont celui du Bic et du Lac-Témiscouata. Pour ce qui est des attraits, le programme Explore Québec sur la route et le Passeport Attraits offrira plusieurs forfaits avantageux pour redécouvrir le Bas-Saint-Laurent. Dans les prochains jours, nous travaillerons de concert avec les entreprises qui seront ouvertes cet été pour offrir une diversité d’attraits intéressante pour les visiteurs », affirme Pierre Lévesque, directeur général chez Tourisme Bas-Saint-Laurent.

20 M$ sont alloués à cette mesure qui se décline en trois volets :