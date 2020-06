Tourisme Chaudière-Appalaches demande aussi du soutien financier

Photo : Facebook Tourisme Chaudière-Appalaches.

La ministre du Tourisme, Mme Caroline Proulx, annonçait la semaine dernière la première phase du calendrier de déconfinement concernant l’industrie touristique québécoise.

Ce premier pas vient démontrer qu’elle tient à son engagement qu’il y aura un été touristique au Québec et Tourisme Chaudière-Appalaches salue sa passion pour l’industrie. Mais, tout en continuant de contribuer à l’effort de santé publique, l’industrie attend avec impatience les deux prochaines étapes évoquées par la ministre, soit le calendrier pour la deuxième phase de déconfinement et le plan de soutien financier à l’industrie qui seront cruciaux afin que les entreprises touristiques puissent faire des choix et maintenir des emplois.

« Qu’il y ait beaucoup ou peu de clients, on doit garder les lumières allumées, payer nos taxes et continuer de couvrir nos autres frais fixes. On est prêts à participer activement à la relance de l’économie dès cet été, mais pour assurer les emplois et s’adapter pour recevoir les clients en respectant la distanciation physique, ça va prendre des sous et la crise a déjà forcé plusieurs d’entre nous à nous endetter. Il va nous falloir une bouée pour garder la tête hors de l’eau », précise Jean-François Lachance, président de Tourisme Chaudière-Appalaches.

La ministre du Tourisme Mme Caroline Proulx a dit clairement que les Québécois pouvaient dès maintenant commencer à planifier et prendre leurs vacances au Québec. Comme d’un côté ils ont besoin de se dégourdir après de longs mois de confinement, et que de l’autre la survie de l’industrie touristique dépendra du tourisme intra-Québec pour cette année, il s’agit bel et bien du seul scénario envisageable pour l’industrie, ne serait-ce que pour sécuriser des emplois.

« On le sent sur le terrain dans toutes les régions, les Québécois ont hâte de se déconfiner. Le diable sera toutefois dans les détails afin que la population comprenne bien les balises de déplacement, d’hébergement, de divertissement, de restauration et de loisirs », selon le président de Tourisme Chaudière-Appalaches.

C’est dans cet esprit que Tourisme Chaudière-Appalaches interpelle aujourd’hui Mme Marie-Eve Proulx, ministre déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région de la Chaudière-Appalaches, de même que la ministre des Affaires municipales, Mme Andrée Laforest, afin de les inciter à encourager le premier ministre Legault à venir en aide à l’industrie touristique.

Cette industrie, rappelons-le, représente 400 000 emplois (soit 100 fois le Cirque du Soleil), non délocalisables, dans toutes les régions du Québec. L’industrie touristique de la Chaudière-Appalaches représente plus de 7500 emplois directs et indirects et plus de 310 M$ en recettes touristiques annuelles.