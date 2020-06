Patience Fruit & Co est fière de lancer, en collaboration avec l’organisme Arbre-Évolution, la deuxième édition du concours « Un aménagement qui porte fruit », afin de remettre un aménagement comestible d’une valeur de 6 500 $ à une organisation publique. Fière du succès et de l’engouement de la première édition, Patience Fruit & Co lance cette initiative afin favoriser une alimentation saine, locale et biologique, une priorité depuis longtemps, mais qui revêt une importance particulière dans le contexte la situation actuelle.

Le concours « Un aménagement qui porte fruit » s’adresse aux organisations publiques du Québec, comme les écoles et les municipalités. L’aide financière de 6 500 $ permettra de couvrir les frais pour la production du plan d’implantation, l’expertise pour la préparation du terrain, la fourniture des végétaux et la mise en terre. Les responsables locaux recevront également une formation sur l’entretien des végétaux afin de perpétuer les bonnes habitudes.

L’expertise Arbre-Évolution

Patience Fruit & Co s’associe avec l’équipe de professionnels d’Arbre-Évolution, constituée notamment du réputé formateur en permaculture Wen Rolland, qui détient une solide expertise en la matière. Elle garantira les meilleurs standards lors de la réalisation de l’aménagement comestible. Arbres de canopée, arbres fruitiers, grands arbustes, petits arbustes, herbacées, couvre-sol, plantes grimpantes et même champignons pourront se retrouver sur le terrain du projet gagnant.

L’analyse des candidatures sera complétée par un comité́ constitué de représentants de Patience Fruit & Co et d’Arbre-Évolution Coop. « Nous favoriserons les projets bien réfléchis qui mettent de l’avant une participation accrue de la communauté́ », explique Wen Rolland d’Arbre-Évolution. En effet, les postulants devront penser à ce qu’ils veulent faire de leur aménagement. Qui s’en occupera ? Que feront-ils avec les fruits récoltés ? Est — ce que le projet aura des retombées sociales ? Ont-ils l’intention de respecter les règles de l’agriculture biologique ?

Les intéressés ont jusqu’au 15 juin 2020 pour déposer la candidature de leur projet. Le projet gagnant ainsi que les deux finalistes, récipiendaires d’un panier-cadeau Patience Fruit & Co de 100 $, seront annoncés 31 août 2020.