Un concours pour embellir les espaces de loisirs des personnes handicapées

L’Association des personnes handicapées du Kamouraska Est (APHK) participe pour la première fois à un concours qui propose une formule intéressante permettant de gagner 20 000 $.

Le concept du Grand défi caritatif canadien qui débutait le 1er juin pour se terminer le 30 juin est de stimuler les dons en échange de participation à un concours.

Par exemple, si une personne donne 20 $ en dons à l’APHK via la plateforme, cela se traduit en 20 participations pour courir la chance de gagner 20 000 $ lors d’un tirage qui aura lieu le 1er juillet.

« CanaDon via “Le grand défi CARITATIF Canadien” a amassé plus de 14 M$ en dons qui ont été redonnés aux organismes participants l’an passé. Avant, c’était un concours de 10 000 $, mais avec les difficultés actuelles de tenir des activités pour les organismes, ils ont décidé d’augmenter le concours à 20 000 $ », a dit l’adjointe à la direction de l’APHK Francine Anne Lincourt.

Avec cet argent, l’organisme basé à Saint-Pascal projette entre autres d’aménager le terrain vacant de la Résidence l’Envol, où habitent des personnes handicapées à Saint-Pascal, ainsi qu’un espace extérieur aux locaux de l’APHK.

« On aménagerait pour la pratique de loisirs, comme la pétanque ou le ballon volant et peut-être faire un petit espace pour faire un feu. Avec le déconfinement, il devient de plus en plus intéressant d’aller prendre l’air et nous voulons améliorer l’aménagement extérieur. Nous sommes en train de faire faire des estimations et avec ce qu’on aura amassé également en dons, on choisira le détail du projet », d’ajouter Mme Lincourt.

Les gens sont donc invités à donner au www.deficaritatif.ca ou encore au www.aphke.org qui amène directement sur une plateforme sécurisée où il sera possible de recevoir un reçu pour les impôts.