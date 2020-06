Un Défi Everest autrement et sur un mois

Le Défi Everest à son paroxysme. Photo : Maxime Paradis.

Après le vif succès de la première édition du Défi Everest à La Pocatière, les gens du Kamouraska pourront récidiver avec une formule virtuelle, sur un mois.

L’annulation des grands événements et les mesures de distanciation physique forcent l’organisation à ne pas tenir un événement comme l’an dernier. 560 personnes avaient monté plusieurs fois la côte du Collège à La Pocatière durant une journée, pour la bonne cause de son choix.

Toutefois, l’équipe du défi souhaitait quand même proposer un événement. Un premier « test » a été fait avec la SolidariCourse qui consistait en une course en solitaire, à relais, dont le suivi se faisait sur les réseaux sociaux. Le succès a été fulgurant.

La situation a donc amené l’organisation à mettre sur pied plus rapidement son application mobile qui était justement dans les plans. Ainsi, pendant tout le mois de septembre, les gens inscrits seuls ou en équipes devront monter les côtes et les enregistrer dans l’application pour atteindre le défi, l’équivalent de l’Everest. L’argent qu’ils amasseront sera remis à la cause de leur choix.

Les participants monteront la côte du Collège de La Pocatière, par exemple, au moment où ils le voudront et avec d’autres s’ils le souhaitent, dans le respect de la distanciation physique. Si une équipe a le port d’attache de La Pocatière, les autres membres de l’équipe pourront quand même monter les côtes des autres villes, comme Rivière-du-Loup.

On s’attend à une bonne participation. « En chargeant un frais minimum (10 $) et en faisant de l’animation sur les réseaux sociaux, ça se pourrait qu’on aille plus de monde. Ça permet de proposer une nouvelle offre. On a pris le levier du COVID, on ne s’est pas assis sur nos lauriers et on a quelque chose d’encore plus bonifié qu’avant », a dit l’idéateur Yvan L’Heureux.

Tous les participants recevront un dossard virtuel qu’ils pourront imprimer, personnaliser et porter lors de leurs montées. Ils seront invités à se prendre en photo et à partager le tout sur la page Facebook du Défi Everest.

Il est possible de s’inscrire dès maintenant au www.defieverest.com.