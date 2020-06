Un été sec près des normales saisonnières

Photo : Aleksandr Eremin (Unsplash.com).

Le soleil ne sera pas une denrée rare cet été à en croire les plus récentes prévisions estivales partagées par MétéoMédia. Le météorologue André Monette soutient que les journées ensoleillées domineront cet été, que le mercure sera près des normales saisonnières et que la pluie se fera désirer.

Les agriculteurs seront probablement ceux qui souffriront le plus de l’été 2020, à en croire André Monette. Si la région de Kamouraska-L’Islet reçoit en moyenne 330 mm de pluie entre le 1er juin et le 31 août, ça sera beaucoup moins cette année.

« Le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie devraient vivre un quatrième été de sécheresse de suite », a-t-il précisé. Depuis la mi-avril, tout le Québec enregistre un déficit de précipitations, se situant sous les normales habituelles, a rappelé le météorologue.

Cet été, cette réalité se vivra principalement dans l’est de la province, assure-t-il. De là à dire que Québec recevra le double en pluie de Gaspé ? Pas nécessairement. En météorologie, rien n’est jamais tranché au couteau, a répété plus d’une fois André Monette. Il faut plutôt s’attendre à des quantités régressives plus on s’éloignera de la capitale.

« C’est un peu comme le mercure. Plus on descendra le fleuve à partir de Québec et plus les températures resteront près des normales saisonnières positivement, soit entre 0 et 0,5 °C. Si vagues de chaleur il y a, elles tiendront moins longtemps que dans l’ouest de la province », mentionne-t-il, citant en exemple la dernière canicule de mai qui n’a pas excédé trois jours successifs dans notre région, comparativement à quatre dans la région de Québec.

« Dans votre région, la moyenne des trois mois (juin, juillet, août) côté mercure est un maximum de 24 °C le jour et un minimum de 12° la nuit », a-t-il ajouté.

Et rien ne laisserait sous-entendre un changement brusque des températures à partir de la mi-août, selon lui. Au contraire, la clémence estivale devrait s’étirer jusqu’au début de septembre.

« Ça tombe bien que les gens soient pris pour voyager au Québec, cette année, car il fera beau. Pour votre région, du moins, les pronostics sont très bons », conclut André Monette.