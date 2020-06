Un fonds du Grand Mouvement au Kamouraska

Mercredi dernier, les caisses Desjardins du Kamouraska procédaient au lancement du Fonds du Grand Mouvement auprès des élus de la MRC de Kamouraska. La région fera dorénavant partie de la Table de concertation et de proximité Lévis-Côte-du-Sud-Kamouraska et elle s’est vue confier une enveloppe de plus de 6 M$ pour soutenir des projets de développement pour ses membres et sa collectivité.

Issu du Fonds de 100 M$, le Fonds du Grand Mouvement est un levier de soutien aux projets émergeant des milieux, au bénéfice du développement social et économique, et ce, en accordant la primauté à l’intérêt des membres et clients. Il permet au Mouvement Desjardins de valoriser la coopération, de renforcer son rôle de leader socioéconomique, et permet aux caisses et leurs centres d’exercer leur esprit d’entrepreneuriat en soutenant des projets pérennes pour les personnes et les communautés.

Pour soutenir le développement régional et la relance socioéconomique, Desjardins s’engage à investir 150 millions de dollars jusqu’en 2024 pour appuyer des projets qui soutiennent les priorités des milieux, tels l’emploi, la vitalité économique, l’éducation et l’environnement.

« Pour notre Table de concertation et de proximité, cinq priorités d’investissement guideront nos choix quant aux projets qui seront soutenus par le Fonds du Grand Mouvement, soit l’emploi et la main-d’œuvre ; la réussite éducative et la formation ; l’entrepreneuriat et la relève ; l’environnement ainsi que les sports, les loisirs, les arts, la culture et le tourisme », a précisé Jacques Lavoie, président de la Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière et membre du comité d’évaluation de la Table de concertation et de proximité de Lévis-Côte-du-Sud-Kamouraska.

« Notre souhait est de soutenir des initiatives qui influencent positivement la vitalité de nos milieux par la mobilisation et l’implication des principaux acteurs de la communauté. C’est pourquoi nous investissons dans des domaines qui vous touchent directement », a expliqué Pierre Leclerc, président de la Caisse Desjardins Centre-Est-du-Kamouraska.

Le Fonds en chiffres, depuis 2016 :

84 M$ injectés ans le développement socioéconomique, la transformation du réseau et le service aux membres, dont 866 860 $ pour le Kamouraska ;

413 projets réalisés par des jeunes, des entrepreneurs, des communautés culturelles, membres ou non membres, dont 7 projets pour le Kamouraska ;

6 600 entreprises créées, revitalisées ou soutenues dans leur expansion.

Pour chaque 1 $ d’investissement de Desjardins (Fonds et caisses), 6 $ a été investi par d’autres partenaires financiers représentant 8 M$ en retombées pour le Kamouraska.

Les organismes qui souhaitent présenter une demande au Fonds du Grand Mouvement doivent contacter leur caisse Desjardins, qui les accompagnera tout au long de ce processus. Il est à noter que le formulaire de demande du Fonds du Grand Mouvement sera également disponible sur le microsite de votre caisse dans la section Engagement dans la communauté, sous l’onglet Développement du milieu.