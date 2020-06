Un geste solidaire pour la santé régionale

Maryse Pelletier, directrice de la Fondation, et le président, Dr. Gaétan Lévesque. Photo : Courtoisie.

Dans le contexte sanitaire actuel qui entraîne l’annulation de nombreux événements-bénéfice des fondations d’établissements de santé et de services sociaux, la présidente-directrice générale du Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) du Bas-Saint-Laurent, Isabelle Malo, désire souligner la précieuse contribution des dix fondations partenaires du CISSS et encourage la population à continuer de les soutenir.

« Nos fondations jouent un rôle primordial dans notre organisation et au sein de la communauté et c’est avec une très grande fierté que je désire souligner le travail exceptionnel de ces partenaires de premier plan. »

Mme Malo précise que les fondations, qui font preuve de résilience et de créativité dans ce contexte particulier de pandémie, apportent un élan essentiel au système de santé et de services sociaux bas-laurentien en travaillant activement à recueillir des dons pour soutenir les activités de l’établissement.