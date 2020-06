Un négociant de fourrures seigneur de Kamouraska

Église, maison Taché et ruines du moulin à vent en 1842. Dessin crayon et aquarelle de Mary Waller (c1800-1870). Collection du Royal Ontario Museum. Wiki Commons.

Plusieurs familles ont marqué l’histoire de Kamouraska. C’est le cas des Taché qui ont contribué au développement de la seigneurie et de la paroisse. Paschal-Jacques Taché (1757-1830) joua un rôle dans ce développement.

Fils de Jean Taché et de Marie-Anne Jolliet, Paschal-Jacques suit les traces de son père dans le commerce des pelleteries. Avec son frère Charles, il réside dans les anciens postes du roi et s’adonne à ce commerce durant 22 ans. Si Charles choisit de s’établir à Saint-Thomas (Montmagny), Paschal-Jacques choisit Kamouraska et épouse la coseigneuresse Marie-Louise Decharnay le 25 septembre 1785. Cinq années plus tard, la veuve de Jean-Baptiste Decharnay donnait à sa fille et à son gendre Paschal-Jacques sa part de la seigneurie de Kamouraska.

Avec son frère Charles, Paschal-Jacques poursuit un travail d’exploration du Saguenay durant plus d’une vingtaine d’années. Au terme de leurs travaux, ils publient pour l’Assemblée législative une synthèse exhaustive sur les ressources du Saguenay.

Après la mort de sa mère en 1813, Pascal (fils) devient propriétaire de la seigneurie avec son père. Tous deux donnent une impulsion au développement et à l’expansion de son territoire. Mais le père décède le 5 juin 1830 et son fils Pascal le suit dans la tombe trois ans plus tard.

La veuve de Pascal, Julie Larue, hérite de l’usufruit et de tous les droits seigneuriaux. Ses deux fils se partagent ainsi la seigneurie. Jacques-Wenceslas reçoit la partie correspondant à la paroisse de Saint-Pascal. Louis-Pascal Achille, celle de Kamouraska. Mais ce dernier décède de façon tragique. Il est assassiné par Georges Holmes le 31 janvier 1839. Peut-être pour fuir les lieux de ce drame, leur mère quitte la paroisse pour Nicolet où elle s’éteint en 1852.

La famille Taché a joué un rôle dans l’économie régionale. Ayant choisi de vivre à Kamouraska, au lieu de Saint-Thomas, les frères Charles (1784-1826) et Jean-Baptiste (1786-1849) forment une société et ils sont peut-être les premiers à y construire un quai et à l’exploiter jusqu’en 1871.