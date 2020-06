Un premier café interculturel virtuel

Photo : Courtoisie.

Un projet pilote de café virtuel interculturel ouvre ses portes « virtuelles » sur le groupe Facebook de La CDC ICI Montmagny-L’Islet.

L’idée initiale vient d’une personne immigrante nouvellement arrivée dans la région de la MRC de L’Islet et qui souhaitait avoir un café interculturel dans lequel il serait possible de jaser, de faire de nouvelles rencontres, de pratiquer son français, d’avoir de l’animation, bref, un lieu de socialisation. Dès lors, un comité de citoyens, accompagné de la CDC ICI Montmagny-L’Islet, s’est formé pour s’impliquer dans la mise en place de ce projet. Faute de locaux disponibles dans la municipalité en question et avec l’arrivée de la pandémie, le projet devait soit s’arrêter ou bien se poursuivre, mais d’une autre façon.

La CDC ICI Montmagny-L’Islet a donc décidé de poursuivre ce projet, mais sous forme virtuelle. Au commencement, des rencontres hebdomadaires sous forme de 5 à 7 virtuels grâce à la plateforme ZOOM ont eu lieu, et ce, pendant la période de confinement. Ces rendez-vous ont permis à des personnes de tous les horizons de se rencontrer et des partenaires y ont pris le temps de présenter leurs ressources, les services offerts ou même les besoins en bénévolat pendant la crise. Grâce à l’arrivée des salons Facebook, le café interculturel virtuel sera bien plus qu’un rendez-vous hebdomadaire entre 17h et 19h, mais un salon virtuel ouvert 7/24.

Concrètement, les personnes ont juste besoin de devenir « ami » avec le groupe Facebook « La CDC ICI Montmagny-L’Islet » et de cliquer sur « rejoindre ce salon » et ce, en tout temps. S’il y a des gens, c’est l’occasion de faire du social, d’échanger sur sa culture, de faire de nouvelles rencontres, et ça, dans le confort de son salon.

« C’est l’alternative la plus intéressante qu’on a trouvée pour poursuivre ce projet citoyen, surtout dans ce contexte de pandémie. En plus, c’est complètement autonome et ouvert à toutes et tous. Comme le café interculturel virtuel est sur le groupe de la CDC ICI Montmagny-L’Islet, il est possible de faire des liens avec les organismes communautaires du territoire. On est en train de voir comment on peut apporter un peu d’animation à certaines périodes. On consulte des participants aux rencontres en ce moment » indique Claire Jacquelin, à la codirection.

Bien que la plateforme soit un bon compromis, seules huit personnes peuvent participer en même temps. « S’il y a vraiment trop de monde, nous ouvrirons d’autres salons » de dire Valérie Roy, chargée de projet à la CDC ICI Montmagny-L’Islet.

Les personnes peuvent dès maintenant expérimenter cet espace virtuel et rencontrer de nouvelles personnes. Notons que ce projet est rendu possible grâce au programme Mobilisation-Diversité du ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration.