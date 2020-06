Une acquisition importante pour BASE 132

M. Bernard Généreux, président de BASE 132, Bruno Marois, propriétaire Bernier Imprimeurs, Carl Thomassin, vice-président et directeur général BASE 132.

BASE 132 confirme l’acquisition de l’entreprise Bernier Imprimeurs. Située à Montmagny, l’entreprise œuvre dans l’imprimerie, la finition de documents et diverses solutions imprimées professionnelles.

Avec près de 100 ans d’expérience, Bernier Imprimeurs a su développer une forte relation de confiance avec ses clients en leur proposant des services personnalisés rejoignant ainsi les valeurs de BASE 132. Déjà présente à Québec, La Pocatière, Saint-Pascal et Rivière-du-Loup, BASE 132 vient ajouter cinq membres à l’équipe de 30 personnes déjà en place à ses quatre places d’affaires d’est en ouest de la route 132. Cette acquisition viendra renforcer l’offre de services de graphisme, développement de sites Web et d’imprimerie dans la région de Chaudière-Appalaches.

« Avec cette acquisition, nous pourrons développer le marché à l’ouest de La Pocatière. Notre expertise nous permettra de moderniser l’offre d’imprimerie, mais aussi de déployer des services de design graphique, marketing et médias numériques dans la région de Chaudière-Appalaches. Dans les prochaines semaines, nous travaillerons à intégrer de façon respectueuse les employés déjà en place et les clients fidèles de Bernier Imprimeurs à la grande famille professionnelle de BASE 132 », explique M. Carl Thomassin, vice-président et directeur général de BASE 132.