Une année exceptionnelle pour la Fondation de l’Hôpital

Maryse Pelletier, directrice de la Fondation, et le président, Dr. Gaétan Lévesque. Photo : Courtoisie.

C’est le mercredi 3 juin dernier qu’avait lieu l’assemblée générale annuelle de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima tenue virtuellement sur la plateforme de réunion Zoom.

Au cours de cette assemblée, le conseil d’administration et la direction générale ont déposé le rapport annuel et présenté avec grande fierté le bilan des réalisations et les résultats financiers de l’année 2019. Les membres ont aussi élu le nouveau conseil d’administration pour la prochaine année.

Le traditionnel tournoi de golf de la santé et le souper gastronomique en collaboration avec le Club Lions de La Pocatière ont permis d’amasser plus de 68 000 $. Le total des revenus annuels de la Fondation se solde par un montant de 296 680 $ pour l’année 2019, comparativement à 216 021 $ en 2018. L’année se termine sur une belle note, avec un excédent d’un peu plus de 53 000 $. Fiers des résultats, les administrateurs de la Fondation annonçaient avoir acheté pour plus de 110 000 $ d’équipements au cours de cette année.

De plus, l’année 2019 a été marquée par le développement et l’implantation de nouveaux outils de communication dont s’est dotée la Fondation pour joindre la population : nouveau site Internet, bulletin d’information, nouveau logo, séance de photos professionnelles des employés des installations du Kamouraska dans le but d’être utilisées dans les outils promotionnels, etc. Bref, rien n’a été laissé pour compte afin de revamper les communications de la Fondation.

àEn terminant, le président réélu à l’unanimité, le Dr Gaétan Lévesque, tenait à remercier et souligner le travail extraordinaire des administrateurs et des bénévoles de la Fondation et également la collaboration des partenaires et donateurs. « La Fondation ne connaîtrait pas un tel succès sans leur bienveillance et leur générosité. Nous sommes choyés d’avoir des partenaires de confiance qui ont notre hôpital, nos CHSLD et nos CLSC du Kamouraska à cœur », dit-il.

Dr Christian Roux, médecin bien connu dans la région, a été élu comme administrateur. De plus, Mme Marie-Josée Caron, chef de service par interim de l’unité multiclientèle des soins courants et des soins en fin de vie au Kamouraska, et Mme Isabelle Lafrenière, spécialiste en activités cliniques pour le CISSS du Bas-Saint-Laurent, ont également été nommées administratrices. Ils se joignent à l’équipe en place, puisque la plupart des membres poursuivent leur mandat au sein du conseil d’administration.