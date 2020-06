Une campagne de sociofinancement à double vocation

À gauche : Mireille Lizotte. À droite : Pascale Dumont-Bédard. Photo : Maxime Paradis.

Moisson Kamouraska et Promotion Kamouraska viennent de lancer une campagne de financement participatif des plus audacieuses. Intitulée « Le Kamouraska se serre les coudes! », cette dernière doit permettre à Moisson Kamouraska d’offrir des mets préparés à sa clientèle, tout en soutenant la relance de six restaurateurs de la région qui subissent les contrecoups de la COVID-19.

Initiée par Moisson Kamouraska, l’idée s’est concrétisée grâce à l’intervention de Promotion Kamouraska, indique Mireille Lizotte, directrice générale de la banque alimentaire. Depuis le début de la COVID-19, les besoins de l’organisme sont grandissants, lui qui livre l’équivalent de 115 paniers de denrées chaque semaine, pratiquement le double de par le passé.

« Nos coûts en transport par mois ont bondi. Nous sommes passés de 2500 $ à 35 000 $ en frais de transport mensuels », ajoute-t-elle. Rappelons que l’organisme est présent dans six MRC : Montmagny, L’Islet, Kamouraska, Témiscouata, Rivière-du-Loup et Les Basques.

Cette demande grandissante en denrées, Moisson Kamouraska estime qu’elle n’est pas prête de s’estomper en raison du contexte économique actuel. La campagne de sociofinancement lancée sur la plateforme La Ruche Bas-Saint-Laurent vise donc à répondre à cette demande par le biais de mets préparés. Ceux-ci seront concoctés par six restaurateurs du Kamouraska – Café Azimut, Buro Grill & Bar, Broggi Traiteur, Resto Pub Le Saint-Pascal, Auberge Cap Martin et Auberge Comme au premier jour –, créant ainsi un cercle vertueux d’entraide entre ces personnes et ces entreprises directement impactées par la crise de la COVID-19.

« Notre souhait est de livrer 400 portions par semaine durant 10 semaines. Mais c’est le montant final amassé qui fera foi de tout », ajoute Pascale Dumont-Bédard, directrice générale de Promotion Kamouraska.

Ainsi, la campagne lancée le 3 juin dernier vise à amasser la somme de 25 000 $ en 20 jours. À titre de partenaire de la campagne, Desjardins s’est engagé verser le double de la mise amassée, jusqu’à concurrence de 25 000 $, via son programme « Du cœur à l’achat ».

De plus, selon le don effectué, une contrepartie en chèque-cadeau chez les restaurateurs participants peut être remise au donateur. La valeur de celui-ci varie toutefois en fonction du montant versé en don.

Consultez le https://laruchequebec.com/projet/kamouraska-serre-les-coudes-7265/ pour plus de détails.