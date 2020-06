Une émission écolo-rénovatrice signée TVCK et Co-éco

François Lapointe en tournage. Photo : Maxime Paradis.

TVCK et Co-éco préparent un magazine télévisuel qui a pour objectif d’inciter les gens à revaloriser de vieux matériaux ou des meubles anciens pour en faire des objets qui égayeront de nouveau le décor de nos maisons.

Intitulée Écoréno, l’émission mettra en valeur les articles qui garnissent les étalages de la boutique Écochantier. « Donner une deuxième vie, avant de débarquer à la quincaillerie », a dit Anne-Christine Charest, directrice générale de TVCK, visiblement emballée par le concept de l’émission en chantier depuis maintenant quelques jours à Saint-Pascal.

Durant huit semaines, le chargé de communication et de sensibilisation chez Co-éco, François Lapointe, s’abandonnera à revaloriser différents objets meubles, ou même d’anciens matériaux de construction que l’on retrouve à la boutique Écochantier de Saint-Pascal dans le but de leur donner une deuxième vie. N’étant pas nécessairement l’as de la scie ronde et du marteau, dit-il à la blague, l’animateur rassure les téléspectateurs, les projets qu’il entreprendra seront accessibles à tous.

« Le regain d’intérêt pour le vintage en décoration est là depuis quelques années. L’émission s’inscrit dans cet esprit, tout en maintenant un objectif de prise de conscience de notre consommation », poursuit-il.

Jeu pour enfants, table à pique-nique, bacs à jardin surélevés et table basse à salon sont quelques exemples de projets qui seront réalisés durant les huit demi-heures de l’Écoréno. Anne-Christine Charest croit que les gens seront surpris de tout ce qu’ils peuvent faire avec un minimum d’amour — et de patience ? — à coût réduit.

« Prendre une ancienne fenêtre et la convertir en cadre photo, ça coûte trois fois rien ! Mais achetez-en un avec un effet moindrement vieillot au magasin et vous risquez d’être surpris du prix que vous allez payer », s’est-elle exclamée.

Précisons que l’émission sera également ponctuée de capsules sur les petits trésors que l’on peut trouver dans les écocentres de la région. « Il n’y en a pas toujours, mais il y en a », indique François Lapointe, donnant en exemple un orgue en excellent état atterrit récemment à l’écocentre de Rivière-du-Loup.

Écoréno sera diffusée à l’automne sur MaTV.

Boutiques Écochantier

Ouvertes plus tard à cause de la COVID-19, les boutiques Écochantier de Saint-Pascal et Rivière-du-Loup connaissent malgré tout un très bon départ de l’avis de François Lapointe. « Juin est encore meilleur que l’an dernier », ajoute-t-il.

Dans la foulée, le fonctionnement du site internet ecochantier.ca a aussi été revu. La promotion d’un nombre limité de matériaux patrimoniaux, d’objets rares ou de lots de portes et fenêtres est mise de l’avant et appuyée par une campagne hebdomadaire sur la page Facebook Ecochantier.

Les clients sont tout de même invités à venir rencontrer les responsables en boutique et s’informer sur les matériaux disponibles. L’Écochantier de Saint-Pascal, dans l’ancien édifice de la MRC de Kamouraska, est ouvert les mardis, jeudi et vendredi de 8 h 30 à 17 h.