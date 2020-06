Une Fête nationale grâce aux haut-parleurs à Saint-Alexandre

Après la musique du temps des fêtes partout au village, Saint-Alexandre se lance dans la musique québécoise le temps de la Fête nationale, la soirée du 23 juin.

Saint-Alexandre est habituée de proposer une fête rassembleuse de la Saint-Jean-Baptiste chaque année. « On a attendu au maximum de voir ce que l’on pouvait faire, mais évidemment on ne peut pas tenir de rassemblements. On voulait quand même souligner la fête », a dit Guillaume Bélanger, président de l’Association du développement et du loisir de Saint-Alexandre (ADEL).

La Municipalité a trouvé le moyen pour que les gens célèbrent, sans se rassembler en grand nombre. De la musique québécoise, 100 % francophone, sera projetée dans les haut-parleurs du village. Ces haut-parleurs ne fonctionnent habituellement que durant le temps des fêtes avec de la musique de Noël et du Jour de l’An, une particularité qui distingue Saint-Alexandre au Québec.

« On s’est dit que ce serait intéressant que les gens puissent entendre la musique et se rassemble chez eux selon les règles », a ajouté M. Bélanger.

Le 23 juin, de 16 h à 22 h, les gens pourront donc célébrer… chez eux, musique de fond à l’appui. Le discours patriotique de la mairesse sera diffusé sur la page Facebook le 24 juin à 11 h.