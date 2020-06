Une solidarité sans précédent

Photo : Bernard Généreux.

Dès que le feu de tourbe et forêt de Rivière-Ouelle est devenu incontrôlable et qu’il apparaissait évident que le travail durerait des jours, les offres de soutien en nourriture, eau, pompiers ou bénévoles pour aider provenaient de partout au Québec.

Le député fédéral de Montmagny-L’Islet-Kamouraska-Rivière-du-Loup a pu le constater et le constate encore. Les gens sont solidaires et volontaires devant ce triste événement.

« La solidarité, c’est quelque chose. Il faut donner un gros bravo à toutes les équipes en place. Autant les simples bénévoles dans leurs maisons qui ont fait des sandwichs que les conseillers municipaux qui ont fait des livraisons de nourriture et d’eau. Tout le monde participe et est solidaire » a-t-il témoigné.

Tout le week-end, grâce à son réseau de contacts, il a relayé les offres aux autorités pour que tous ne manquent de rien. Des restaurateurs préparaient des repas, des collations ; des pompiers de l’extérieur ont offert de se rendre sur place ; des gens ont proposé des espaces pour les bêtes qui se trouvaient proches de la fumée, et plus encore. La collaboration a été majeure et a fait une différence.

Autre élan de solidarité, les agriculteurs. Pour Bernard Généreux, sans leur implication, la situation aurait été bien pire.

« Les agriculteurs méritent un chapitre seulement pour eux. S’ils n’avaient pas été là, le désastre aurait été complet. Les gens se sont mis à risque, plusieurs ont eu peur quand le vent a viré de bord en pleine nuit. Ils étaient entourés d’étincelles, il faisait tellement noir, il y avait tellement de boucane, qu’ils ne savaient même pas où ils allaient », a souligné M. Généreux. « Ce sont des volontaires ! C’est impressionnant », a-t-il ajouté.

Selon lui, plusieurs ont été victimes de bris d’équipements et certains tracteurs ont même pris feu. Un jeune homme de Saint-Onésime, Antoine Lizotte, s’est proposé pour nettoyer gratuitement leurs équipements.

La députée de Côte-du-Sud et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent Marie-Eve Proulx a pour sa part été estomaquée par la solidarité du milieu kamouraskois. Elle lève son chapeau à tous les services incendie de la Côte-du-Sud et au-delà qui ont contribué à combattre les flammes, ainsi que le SOPFEU. « C’est des situations difficiles, mais qui nous permettent de voir la beauté de ce que les humains peuvent accomplir quand ils s’unissent », a-t-elle déclaré.