Une tape dans le dos des parents

Photo : Unplash.com.

Les Maisons de la famille, dont celles de la région, invitent la population à souligner les bons coups des parents de leur entourage en utilisant le mot-clic #Bravolesparents sur les réseaux sociaux.

Confinement, télétravail, anxiété, pertes financières, retour à l’école ou non pour les enfants… la crise du coronavirus a joué avec les nerfs de plusieurs parents ce printemps.

Les Maisons de la famille ont été à même de le constater ces dernières semaines, puisque jusqu’au début du déconfinement, elles ont gardé un lien virtuel avec les familles.

« Je pense qu’à Montréal, ç’a encore plus sa raison d’être, car il y en a qui sont encore confinés et font l’école à la maison. Nous, on a senti que quand les écoles et les garderies ont ouvert leurs portes, ç’a fait beaucoup de bien et ç’a enlevé beaucoup de poids », a dit Julie Théberge, directrice générale de la Maison de la famille du Kamouraska.

Selon elle, il ne s’agit pas de relever des gestes exceptionnels, mais des bons coups du quotidien : ceux qui continuent de lire une histoire aux enfants malgré leur fatigue, qui réussissent à concilier le télétravail et la famille, ou qui sont allés chercher de l’aide lorsqu’ils en ont eu besoin.

Tape dans le dos

Il s’agit, selon Mme Théberge, d’une tape dans le dos qui fait du bien, tout simplement.

« On est dans une société de performance, dans un contexte COVID avec des éléments de performance au niveau scolaire qu’on ne maîtrise plus, c’est vraiment exigeant pour les parents qui veulent être parfaits. Une petite tape dans le dos qui dit : “T’as fait de ton mieux, et ton mieux, c’était la bonne affaire à faire ce temps-ci”, je pense que ça peut juste faire du bien », estime Julie Théberge.

Un site internet a été mis sur pied pour la campagne nationale : Bravolesparents.com.

Quant à la Maison de la famille du Kamouraska, elle reprend tranquillement ses activités « en vrai ». Les bureaux sont ouverts depuis le 11 mai, sur rendez-vous. Les activités « Parents en forme » se donnent à l’extérieur et le soutien à domicile est de retour.