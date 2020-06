Volte-face pour le baseball sénior à La Pocatière

Photo : Unsplash.com.

Après avoir annoncé qu’il serait « peu probable » qu’on joue au baseball sénior à La Pocatière cet été, l’organisation a décidé dans les dernières heures qu’elle irait de l’avant.

L’organisation évoquait un problème de financement, ayant besoin de 10 000 $ de commandites pour jouer cette saison. On se disait « pas très à l’aise » de solliciter les gens de La Pocatière dans le contexte actuel.

Finalement, après que le retour « peu probable » de l’équipe ait été rendu public, les joueurs et le conseil d’administration se sont mobilisés.

« On ne pouvait pas avoir mis autant de temps là-dessus pour abandonner aussi facilement. Ç’a brassé tout le monde et ç’a porté ses fruits. Les joueurs se sont mobilisés aussi, on a reçu plusieurs téléphones. Les commanditaires en place vont apporter les sous dont on a besoin », a dit le président Éric Miville.

Reste maintenant à savoir si la Ligue pourra être en action. Celle-ci met présentement en place un plan de mesures sanitaires pour les stades du circuit. Le tout sera transmis à Baseball Québec et au cabinet de la ministre, dans le but de lancer la saison au début juillet pour une dizaine de matchs, plus les séries éliminatoires.