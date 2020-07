15 000 $ à la Fondation André-Côté

La Fondation André-Côté a reçu l’appui de la Fondation J-Armand Bombardier afin de lui permettre de poursuivre son implication auprès des personnes atteintes de cancer ou de maladies incurables et leurs proches. Cette aide financière de 15 000 $ contribuera au maintien des services actuels et à l’application de services complémentaires, assurant le maintien de la santé psychologique et physique de la population du Kamouraska, en incluant les municipalités de Saint-Roch-des-Aulnaies et de Sainte-Louise.

Partenaire philanthropique engagé, la Fondation J. Armand Bombardier épaule la Fondation André-Côté depuis maintenant 11 ans afin qu’elle poursuive sa mission, soit rendre accessible gratuitement, et dans toutes les phases de la maladie, une gamme de services d’entraide, d’accompagnement, de réconfort et de soutien aux personnes atteintes d’un cancer ou d’une maladie incurable ainsi qu’à leurs proches.

« Les organismes tels que la Fondation André-Côté jouent un rôle capital en assurant la bonification de l’offre, l’accès et la disponibilité des ressources dans la région. Avoir accès à des services complémentaires à ceux offerts par le système de santé dans sa propre région constitue un élément essentiel au bien-être des personnes malades et leurs proches. C’est pourquoi nous sommes fiers de collaborer avec la Fondation André-Côté et ainsi contribuer à offrir des services de qualité à la communauté kamouraskoise », souligne Ode Belzile, directrice générale de la Fondation J. Armand Bombardier.

Le conseil d’administration de la Fondation André-Côté voit dans ce geste un encouragement à poursuivre leur mission et démontre la confiance de la Fondation J.-Armand Bombardier envers son organisation.