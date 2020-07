363 000 $ pour renforcer la symbiose industrielle dans le Bas-Saint-Laurent

Emilie Dupont, à gauche, coordonnatrice de la démarche à la SADC du Kamouraska, et Anik Briand, à droite. Photo tirée du site sadckamouraska.com.

Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l’Habitation, Mme Andrée Laforest, la déléguée au Développement économique régional et ministre responsable de la région du Bas-Saint-Laurent, Mme Marie-Eve Proulx, est fière d’annoncer l’octroi d’une aide financière de 363 000 $ à Synergie Matanie pour la création d’une symbiose industrielle. Cette initiative se traduira par la mise en place d’un réseau permettant des échanges de matières résiduelles, d’énergie et de ressources entre les acteurs bas-laurentiens.

Ce soutien, accordé dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions (FARR), permettra de favoriser des partenariats d’affaires dans le but de mieux utiliser les ressources existantes sur le territoire. La synergie ainsi créée encouragera les stratégies de réemploi, recyclage et revalorisation des matières résiduelles.

Le projet représente des investissements totaux de 488 000 $ et répond à la priorité régionale visant à faire du Bas-Saint-Laurent un leader innovant dans ses domaines identitaires tels le bioalimentaire, le forestier, le maritime et l’eau, la tourbe, l’environnement et les énergies vertes et renouvelables.

« La collaboration entre entreprises industrielles sera gagnante pour la réduction de gaz à effet de serre et la diminution des coûts d’exploitation. La création d’un réseau d’acteurs de la région contribuera à améliorer la compétitivité des entreprises du Bas-Saint-Laurent. De plus, la revalorisation de plusieurs ressources aura des retombées économiques et environnementales importantes. Grâce à cette initiative, cinq emplois seront créés pour rassembler des groupes d’entreprises dans le but d’innover », indique Marie-Eve Proulx.

Les MRC de La Matanie, de Rimouski-Neigette et de Kamouraska ont déjà une symbiose industrielle active. Le projet permettra de la renforcer à toutes les MRC du Bas-Saint-Laurent.