Alexis Pelletier Audette au poste de régisseur général du Cégep de La Pocatière

Lors de sa rencontre du 28 juillet dernier, le conseil exécutif du Cégep de La Pocatière a procédé à la nomination de M. Alexis Pelletier Audette au poste de régisseur général du Cégep à compter du 10 août 2020.

Outre des études universitaires en urbanisme, M. Pelletier Audette possède une riche expérience professionnelle pour occuper les fonctions qui lui seront attribuées. Il a d’ailleurs eu sa propre compagnie en entretien et maintenance de bâtiments pendant 10 ans.

« De nature engagée et polyvalente, il est motivé par les projets ambitieux et la recherche de solutions. Il saura mobiliser son équipe autour des nombreux défis de ce secteur : l’entretien des bâtiments et des terrains, la sécurité et les résidences étudiantes », mentionne la directrice générale du Cégep de La Pocatière, Mme Marie-Claude Deschênes.

M. Pelletier Audette a également la force de bien connaître le Cégep pour y avoir étudié et travaillé comme agent de sécurité. Le Cégep de La Pocatière est fier de souligner cette nomination et lui adresse tous ses vœux de succès dans ses nouvelles fonctions.