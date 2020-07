Photo : Facebook Région L'Islet.

Les MRC de L’Islet et de Montmagny annoncent le lancement officiel de l’appel à projets pour le nouveau Fonds de développement territorial et économique (FDTÉ) uniquement dédié à des projets se déroulant dans l’une ou l’autre des deux MRC.

Ce nouveau fonds est issu de l’Entente sectorielle de développement territorial et économique dans les MRC de L’Islet et de Montmagny annoncée récemment par les deux organisations.

Les projets ou études soutenus dans le cadre du FDTÉ doivent contribuer au progrès social et économique sur le territoire des deux MRC. Les promoteurs peuvent être des entreprises privées, des entreprises d’économie sociale, des organismes à but non lucratif, des municipalités et, sous certaines conditions, des coopératives.

Une aide maximale de 75 000 $ (50 000 $ pour les entreprises privées) peut être accordée pour un projet retenu dans le cadre de ce fonds.

Pour plus de détails sur le FDTÉ ou pour déposer un projet, nous invitons les promoteurs à se rendre à https://mrclislet.com/fonds/fonds-de-developpement-territorial-et-economique-fdte/ou à https://www.montmagny.com/fonds-de-developpement-territorial-et-economique-fdte/.

La réception des projets se fait en continu et les projets doivent être complétés pour le 31 décembre 2022.

De l’enveloppe de 1,2 million $, une somme de 600 000 $ a été accordée dans le cadre du Fonds d’appui au rayonnement des régions du ministère des Affaires municipales et de l’Habitation, un montant de 375 000 $ provient de la MRC de L’Islet et un autre de 225 000 $ de la MRC de Montmagny. Dans les deux cas, l’argent des MRC provient du Fonds régions et ruralité, une enveloppe confiée par le gouvernement du Québec aux MRC pour leur permettre de soutenir leurs priorités de développement.