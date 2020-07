Bernard Généreux remercie le personnel et les résidents des résidences pour aînés

Dans le but de remercier les travailleurs des résidences pour aînés du comté ainsi que leurs résidents, Bernard Généreux, député de Montmagny—L’Islet—Kamouraska—Rivière-du-Loup, est allé leur remettre, en respectant les consignes de distanciation en vigueur, un panier-cadeau rempli de petites attentions.

« On sait que le confinement a été particulièrement difficile pour nos aînés et je tenais à les féliciter pour leur attitude et à leur dire de ne pas lâcher. Je voulais aussi remercier le personnel au front et leur transmettre toute ma reconnaissance », a indiqué le député.

À l’intérieur du sac-cadeau remis, on trouvait des épinglettes, des jeux de cartes et des drapeaux du Canada qui se voulaient aussi un clin d’œil à la fête du Canada.

Le député en a profité pour immortaliser le dévouement de ses acteurs de premier plan en leur remettant un certificat de reconnaissance. « Plusieurs personnes méritent que leur travail et leur dévouement soient soulignés. Les gens de mon comté sont très dévoués et j’en suis fier. Mon équipe et moi avons senti que nous leur avons vraiment fait plaisir et c’est un sentiment qui est réciproque. J’ai été heureux de les voir aussi », termine M. Généreux.