La boutique Chaussures Fillion à Saint-Pascal. Photo : Maxime Paradis.

L’entreprise Chaussures Fillion fermera boutique à Saint-Pascal. La rentabilité du magasin n’étant pas au rendez-vous, l’incertitude de la COVID-19 n’aidant pas et le recrutement de personnel étant difficile, le propriétaire de l’entreprise Marc Poliquin a jugé qu’il était préférable de mettre fin à l’aventure.

« La compagnie est en bonne santé, mais il faut tout de même être prudent », a déclaré Marc Poliquin, ne voulant pas créer un vent d’insécurité auprès des employés de ses neuf autres boutiques réparties principalement dans l’est du Québec, en ces temps particulièrement difficiles pour le commerce de détail.

Une rationalisation à l’interne en collaboration avec les employés, au plus fort du confinement provoqué par la COVID-19, a permis à l’entreprise de tirer son épingle du jeu ces derniers mois, ajoute-t-il. Malheureusement, dans le cas de la boutique de Saint-Pascal, une série de facteurs, dont la rentabilité qui n’est pas au rendez-vous, expliquent aujourd’hui pourquoi il a jugé préférable de cesser les opérations du magasin.

« Notre gérante nous a remis sa démission il y a un mois. Elle était la seule employée qui était revenue depuis la réouverture du magasin en mai dernier. On aurait pu partir à la recherche d’une autre personne pour la remplacer, mais d’expérience on sait que le recrutement est plus difficile dans les petits marchés. Il y a aussi la possibilité d’un nouveau confinement qui amène beaucoup d’incertitudes et la réalité que notre clientèle de Saint-Pascal, qui est plus âgée, sort peu dans le contexte actuel de la COVID-19 », résume Marc Poliquin.

Ainsi, il n’y a aucune perte d’emplois liée à cette fermeture qui sera définitive à partir du dimanche 2 août. M. Poliquin s’engage néanmoins à honorer les garanties sur les produits vendus à Saint-Pascal au sein des autres boutiques Chaussures Fillion, dont celle de Rivière-du-Loup, ou par le biais du service à la clientèle, en ligne ou par téléphone.

Seconde fermeture

Cette fermeture de la boutique Chaussures Fillion est en quelque sorte la seconde à survenir à cette même adresse en quatre ans. Opérant anciennement sous le nom Fillion Sports, la boutique qui était à l’époque spécialisée dans le vêtement et la chaussure, avait été fermée une première fois à l’hiver 2016. Cette fermeture avait suscité une vague de mécontentement auprès de la clientèle, notamment en raison de l’ouverture, quelques mois auparavant, d’une boutique Fillion Sports à La Pocatière.

Alors en restructuration, les actifs du Groupe Fillion Sports ont été rachetés par Marc Poliquin dans les semaines suivantes. Ce dernier avait à ce moment choisi de relancer la boutique de Saint-Pascal sous la bannière Chaussures Fillion. Le magasin de La Pocatière, quant à lui, a été fermé en mai 2018.

« L’accueil que nous avons eu à Saint-Pascal a toujours été extraordinaire. C’est ce qui explique pourquoi on a maintenu la boutique ouverte aussi longtemps qu’on a pu et qu’il est aussi difficile pour nous de prendre cette décision aujourd’hui », conclut-il.