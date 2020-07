Concours photo pour le prochain masque de la Fondation de l’Hôpital

Maryse Pelletier et le Dr Gaétan Lévesque.

Étant donné l’engouement général et l’épuisement rapide de ses masques lavables arborant une photo du Kamouraska prise par Mme Anyse Lévesque, la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima lance un nouveau concours pour sélectionner la photo qui figurera sur son prochain couvre-visage. Le concours offre la possibilité à tous les photographes amateurs ou professionnels de proposer un maximum de deux photos représentant la belle région du Kamouraska.

Les participants sont invités à soumettre leurs photos en remplissant le formulaire d’inscription disponible sur le site Internet de la Fondation au www.fondationhndf.ca, au plus tard le dimanche 9 août 2020 à 23 h 59. Un jury fera ensuite la sélection de quatre photos qui se retrouveront dans un second concours sur la page Facebook de la Fondation. Les gens seront invités à voter pour leur photo préférée du 17 au 19 août prochains. La personne gagnante se méritera un souper gastronomique pour deux personnes, incluant une bouteille de vin, à l’Auberge Comme au premier jour de Saint-Pacôme, d’une valeur de plus de 200 $.

Représenter le slogan

En 2019, la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima a adopté le nouveau slogan « Je soigne mon Kamouraska ».

« C’est dans ce sens que nous est venue l’idée de proposer une photo de la région sur nos masques. De plus, les magnifiques points de vue ne manquent pas au Kamouraska et nous mettons au défi les photographes de nous faire découvrir ou redécouvrir notre région », mentionne Mme Maryse Pelletier, directrice générale de la Fondation.

Protéger

La Fondation se doit de recommander le port du masque dans ses établissements de santé reliés au CISSS du Bas-Saint-Laurent afin que la population, dont celle du Kamouraska, se protège et protège les autres en optant pour le port du masque.

« Heureusement, notre région fut, jusqu’à maintenant, relativement épargnée de cette pandémie. Il demeure nécessaire d’être à l’écoute des recommandations de la Santé publique et de nos gouvernements, afin de conserver cette position de faible contagiosité », termine le Dr Gaétan Lévesque, président de la Fondation.