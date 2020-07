De nouveaux emplois et une nouvelle ligne de production chez Fonderie POITRAS

L’entreprise de transformation métallurgique Fonderie POITRAS implante une troisième ligne de production, entraînant un investissement de 3,2 M$ et la création d’une vingtaine d’emplois permanents à L’Islet.

Cet agrandissement est devenu nécessaire afin de permettre à l’entreprise de mieux répondre aux demandes de sa clientèle et ainsi déployer son plein potentiel dans le secteur de l’automobile.

L’implantation de cette troisième ligne de production, qui a débuté en 2019, permet à l’entreprise d’accroitre sa capacité de production de 35 %. Elle constitue une augmentation de 15 % de la superficie actuelle qui totalise aujourd’hui 100 000 pieds carrés. Cette initiative entraine aussi la création d’une vingtaine d’emplois permanents à temps plein qui viendront s’ajouter aux 150 employés déjà en poste.

« Comme la plupart des entreprises manufacturières, nous connaissons une baisse de la demande depuis le début de l’année. Malgré cela, nous continuons d’investir dans notre usine et notre main d’œuvre parce qu’on y croit. Nous demeurons cependant prudents et réalistes face à toute cette affaire. À ce jour, nous connaissons quatre fonderies nord-américaines d’envergures qui ont cessé définitivement leurs opérations. Cela a pour effet de redistribuer la demande sur le reste du marché. Fonderie POITRAS est en meilleure position et plus forte que jamais grâce à des installations à la fine pointe de la technologie et une saine gestion financière. On est prêt à prendre les commandes » s’exclame le directeur des ventes et du marketing. M. Thierry Bonnafous.

Fondée en 1920, Fonderie POITRAS est une entreprise de transformation métallurgique de composantes en fonte ductile liées à la transmission de la puissance automobile. L’entreprise appuie son expertise, la qualité et la fiabilité de ses produits sur des technologies de pointe, une philosophie d’amélioration continue et l’investissement en capital humain.