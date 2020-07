De nouvelles installations pour un Marché public renouvelé

De gauche à droite : Sophie Demougeot, Sébastien Tirman, Rosaire Ouellet, Sylvain Hudon, Mathieu Pelletier, Joël Bourque et Julie Naud. Photo : Maxime Paradis.

Le Marché public de la Grande-Anse de La Pocatière débutera sa saison 2020 avec de nouvelles installations permanentes. Le projet promet d’offrir un cachet unique au Marché et de stimuler davantage l’achat de produits agroalimentaires locaux auprès des exposants participants.

Ces nouvelles installations ont été dévoilées dans la cour arrière de l’entreprise Construction Supérieures et Fils de La Pocatière, à quelques jours de l’ouverture officielle du Marché public le 4 juillet. Sélectionnée au terme d’un appel d’offres sur invitation, l’entreprise Constructions Supérieures et Fils s’ajoute à un ensemble d’entreprises et de sous-traitants qui ont permis une conception presque 100 % locale des kiosques.

Le maire de La Pocatière, Sylvain Hudon, n’a pas manqué de le souligner, rappelant au passage les vertus de l’achat local. Le Marché public, par son offre de produits agroalimentaires d’ici, est probablement le meilleur ambassadeur du concept en cette période de pandémie.

Longue attente

Attendus depuis près de quatre ans par les exposants réguliers du Marché public de la Grande-Anse, ces nouveaux kiosques étaient promis depuis plus d’un an pour l’été 2020. Malgré la COVID-19, le projet s’est tout de même réalisé, même si le virus a occasionné quelques embûches à Développement économique La Pocatière (DELP), chargé de projet et gestionnaire du Marché.

« Il n’a jamais été question de repousser le projet. Le constructeur a mis les bouchées doubles pour que le tout soit livré à temps pour l’ouverture du marché le 4 juillet », a déclaré le maire de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et vice-président de DELP, M. Rosaire Ouellet.

100 000 $ ont été nécessaires pour réaliser l’ensemble du projet. Outre DELP, les principaux partenaires financiers sont la Ville de La Pocatière, la Municipalité de Sainte-Anne-de-la-Pocatière, le MAPAQ, Votre Docteur Électrique, l’UPA — Syndicat local du Kamouraska, Avantis Coopérative, l’APTHQ et le magasin Home Hardware.

La Caisse Desjardins de l’Anse de La Pocatière est également associée financièrement au projet. La directrice générale Julie Naud a d’ailleurs profité du momentum pour annoncer le renouvellement de l’appui financier de son institution au Marché public, l’an prochain, une annonce inattendue fort bien accueillie.

Nouvelle configuration

Ces nouvelles installations, qui consistent en une dizaine de kiosques et une place d’animation centrale, seront de nouveau disposées sur le terrain voisin de la quincaillerie Home Hardware du Carrefour La Pocatière. Le design des kiosques et la nouvelle configuration du Marché ont été développés en partenariat avec la coopérative de design urbain Le Comité.

Par la nature plus conviviale et chaleureuse des installations, DELP souhaite observer une fréquentation à la hausse du Marché, en plus d’attirer de nouveaux exposants. À ce chapitre, la coordonnatrice du Marché public, Amélie Côté, mentionnait que le nombre d’exposants se maintenait depuis plusieurs éditions et que l’achalandage augmentait légèrement chaque année.

Une des instigatrices du Marché public en 2009, Sophie Demougeot de la Ferme Cybèle, est du même avis. Celle qui s’est réjouie de ces nouvelles installations qu’elle a qualifiées de « superbes » fait partie d’un noyau de quatre exposants qui n’ont jamais cessé de participer au Marché, depuis 11 ans, et cela, malgré le fait qu’elle a pignon sur rue sur l’avenue de la Grande-Anse à La Pocatière.