Découvrez les quatre Marqueurs Familles de Passeurs de mémoire

Le nouveau « Marqueur Famille » de Parcours Fil Rouge participe à la redécouverte de figures inspirantes et de modestes oubliés des 24 familles Passeurs de mémoire et il enrichit l’expérience des 24 circuits virtuels passeursdememoire.com qui racontent l’histoire de plusieurs familles de la région.

Peu avant le 350e anniversaire des seigneuries de La Bouteillerie (Rivière-Ouelle) et de La Pocatière en 2022, les maires Louis-Georges Simard et Sylvain Hudon soulignent « leur participation à cette nouvelle initiative qui contribue de manière originale à renforcer le sentiment d’appartenance et à faire découvrir l’histoire des familles pionnières de la région ».

Pour Doris Girard, présidente de Parcours Fil Rouge, « cette nouvelle composante de Passeurs de mémoire constitue une avancée significative. Elle s’ajoute au livre Le Kamouraska et la Grande-Anse, premier titre de la collection historique Passeurs de mémoire publié aux Éditions GID, qui sera bientôt en vente et à la visite du Mémorial au cimetière de Rivière-Ouelle. »

De plus, Parcours Fil Rouge entreprendra prochainement la traduction anglaise des circuits et apportera quelques améliorations à la plateforme passeursdememoire.com de manière à rendre l’expérience encore plus conviviale. Les associations de familles ont une grande importance dans l’avancement des recherches généalogiques au Québec. Situées au centre d’un immense réseau, l’intérêt de ces associations pour Passeurs de mémoire ne se dément pas.

Réalisés grâce à la contribution des associations de familles Soucy et Bérubé et de la famille Couturier-Plourde, les quatre premiers Marqueurs Familles résultent d’une collaboration entre la Municipalité de Rivière-Ouelle, la Ville La Pocatière et Groupe GID Design avec Parcours Fil Rouge. Situés sur la terre d’un ancêtre, à l’endroit précis où le premier d’une lignée a naguère établi sa demeure, ou encore là où le descendant d’un autre s’est illustré, le Marqueur Bérubé-Savonnet s’ancre sur le chemin du Sud-de-la-Rivière à Rivière-Ouelle. Quelques mètres plus à l’est, se trouve le Marqueur Plourde-Bérubé. Le Marqueur Soucy-Fouquereau, situé à La Pocatière sur le terrain de l’évêché, signale la terre des ancêtres d’un autre bâtisseur auquel le Marqueur François Soucy rend hommage à Rivière-Ouelle. Il est à noter que les Marqueurs Familles seront installés dans la deuxième semaine de juillet. Afin de créer un lien entre le monde virtuel et le monde physique, un code QR réfère le promeneur vers des contenus complémentaires disponibles sur le site Web Parcours Fil Rouge.