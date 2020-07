Des cabinets de merveilles au Jardin Floral

Photo : Pilar Macias.

Pilar Macias présente son projet Cabinets de merveilles jusqu’au 14 août, au Jardin floral de La Pocatière.

L’artiste visuelle s’est inspirée des maisons patrimoniales, des saisons, de la topographie de la région, ainsi que de son histoire, pour créer trois « habitations » ludiques qui se complémentent et s’intègrent au paysage environnant.

Grâce à une aide financière obtenue dans le cadre du programme du partenariat territorial du Bas-Saint-Laurent, Pilar Macias a élaboré un projet qui investit l’espace public, permettant à l’art de toucher, de nourrir et de stimuler l’imaginaire des gens malgré ces temps particuliers. Cabinets de merveilles propose une expérience sensible qui allie photographie et sculpture.

Des habitations inventées, comportant des pièces à découvrir en explorant divers points de vue, offrent au public des découvertes uniques et étonnantes rattachées au quotidien et à l’histoire.

Avec ce projet, l’artiste veut sensibiliser aux différents aspects de notre milieu de vie, où l’histoire, les paysages, la nature et la modernité se réunissent pour composer un milieu unique. L’accès au site est gratuit et est accessible en tout temps sur la route 230 à La Pocatière.