Des étudiants de l’ITA sélectionnés pour recevoir une bourse de la CPMT

L’ITA, Campus de La Pocatière. Photo : Maxime Paradis.

Dans le cadre du programme des Bourses de promotion des programmes de formation menant aux professions priorisées par la Commission des partenaires du marché du travail (CPMT), 12 étudiantes et étudiants de l’Institut de technologie agroalimentaire (ITA) recevront une aide financière totale de 1 700 $ pour les soutenir au cours de leur cheminement scolaire s’ils remplissent tous les critères de la CPMT.

Pour être admissibles, les candidats devaient avoir commencé leur formation à l’automne 2019, suivre des études à temps plein dans le programme de GTEA et avoir réussi tous les cours de la première session. Les bourses ont été attribuées au hasard parmi les étudiants remplissant ces critères après la date limite d’abandon des études du trimestre d’hiver 2020. Les boursiers ont reçu une première tranche de 500 $, alors qu’une deuxième somme de 1 200 $ leur sera versée s’ils obtiennent leur diplôme d’études collégiales dans un délai maximal de quatre ans.

Grâce à ce programme offert depuis quelques années, la CPMT souhaite accroître le nombre d’inscriptions dans des programmes de formation professionnelle ou technique qui conduisent à des professions qui connaissent un manque de main-d’œuvre. Le programme de bourses vise également à encourager la persévérance scolaire et à favoriser l’obtention d’un diplôme.

Six étudiants de première année inscrits au programme de Gestion et technologies d’entreprise agricole (GTEA) dans chacun des campus de l’ITA profiteront de cette bourse. Voici la liste des lauréats pour l’année 2020 qui ont reçu un premier versement de 500 dollars : Rosalie Beaulieu, Michaël Desrochers, Alexandra Labbé, Keven Lessard, Antoine Simard et Joël Vaillancourt.