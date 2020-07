Dévoilement de l’application Web CJLA-L’Islet

Mireille Thibault et Marie-Josée St-Pierre.

Le Centre d’aide aux entreprises (CAE) Montmagny-L’Islet est heureux d’annoncer la mise en place de l’application Web et de l’identité visuelle du Carrefour des jeunes leaders d’Affaire de la MRC de L’Islet (CJLA-L’Islet). Ce financement a été rendu possible grâce à la Mesure d’intervention locale incluse dans sa ligne d’affaire du développement économique local.

Grâce à l’initiative de Marie-Josée St-Pierre du Carrefour jeunesse emploi de la MRC de L’Islet en décembre dernier, le CJLA a officiellement vu le jour. Il regroupe les jeunes entrepreneurs de moins de 40 ans de la MRC de L’Islet, et ce, dans tous les secteurs d’activités. Plus de 70 entrepreneurs sont déjà inscrits au CJLA.

Afin de les promouvoir davantage et de leur donner une plus grande visibilité pour favoriser leur développement, l’idée de créer une application WEB a été retenue.

Olivier Bérubé, jeune leader et originaire de Saint-Pamphile, a accepté de concevoir l’application. De plus, l’identité visuelle du CJLA a été réalisée par Isabelle Lord Fortin, propriétaire d’Esperluette à L’Islet, et elle aussi jeune leader.

« L’application WEB est déjà en ligne au www.Cjla-Lislet.com et peut être utilisée par tous. Il devient très facile pour un citoyen ou des gens d’affaires d’y faire une recherche pour trouver nos entrepreneurs. L’application sera évolutive et permettra à tous les jeunes leaders de la MRC de L’Islet non inscrits d’aller ajouter son entreprise dans le bottin, et ce, tout à fait gratuitement. Cette application est un outil de recherche, mais vise également le référencement de nos jeunes leaders et encourage l’achat local » de préciser Marie-Josée St-Pierre du CJE de la MRC de L’Islet.

Simple d’utilisation, le chercheur trouvera rapidement les coordonnées des entrepreneurs avec un bref à propos de chacun. Les chercheurs peuvent faire leur recherche par nom d’entreprise, par secteurs d’activité et même par municipalité.

« Nous invitons toute la population ainsi que les gens d’affaires à l’utiliser et à en faire sa promotion. Nous devons soutenir le développement économique de ces jeunes entrepreneurs de la MRC de L’Islet qui font la richesse de notre milieu et donne sa belle couleur. Pour le CAE, ce type d’interventions est primordial afin d’assurer le rayonnement et la fierté de nos jeunes leaders », conclut Mireille Thibault, directrice au développement économique et communications.