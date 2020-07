Disparition de Maxime-André Brodeur

Maxime-André Brodeur.

La Sûreté du Québec demande l’aide du public pour retrouver Maxime-André Brodeur, 25 ans, d’Ange-Gardien. Il a été vu pour la dernière fois le 8 juillet, sur la route 132 à Sainte-Anne-des-Monts.

Il se déplacerait à bord d’une fourgonnette Ford Transit 2015 blanche immatriculée « FESTINS ». Il pourrait se trouver en Gaspésie ou au Bas-Saint-Laurent. Ses proches ont des raisons de craindre pour sa santé et sa sécurité.

Description

Taille : 1, 75 m (5 pi 9 po)

Poids : 68kg (150lb)

Cheveux : châtains-roux

Yeux : pers

Particularité : il a un tatouage de cœur noir sur le haut du pectoral gauche et un tatouage de bateau et d’horloge sous l’avant-bras droit. La dernière fois qu’il a été vu, il portait une tuque noire, un chandail noir, des chaines au cou, et une barbe de quelques jours rousse.

Toute personne qui apercevrait cette personne est priée de communiquer avec le 911. De plus, toute information pouvant permettre de retrouver Maxime-André Brodeur peut être communiquée, confidentiellement, à la Centrale de l’information criminelle de la Sûreté du Québec au 1 800 659-4264.