Épiceries : Les mesures toujours en place

Malgré le déconfinement, les mesures sanitaires sont toujours en place dans les épiceries. Certains s’adaptent à cette réalité, mais il faut rappeler à d’autres que les règles sont là pour rester un moment.

Nombre de clients maximum, lavage des mains, flèches sur le plancher : ce n’est pas parce que la situation de la pandémie de COVID-19 s’améliore que les mesures disparaissent.

Le Magasin Coop La Paix IGA de Saint-Jean-Port-Joli tient à rappeler que les mesures, bien que peu agréables, sont toujours en vigueur.

Ces règles sont d’autant plus importantes, précise-t-on, que les touristes sont de plus en plus nombreux dans les magasins. Alors que L’Islet a été épargné par la crise, ce n’est pas le cas pour toutes les régions du Québec, d’où proviennent certaines personnes de passage.

« Nos mesures demeurent les mêmes, c’est la Santé publique qui les impose, on ne fait pas ça pour le plaisir. C’est désagréable pour tout le monde. On fait tout cela pour ne pas que ça se propage. On n’a pas eu vraiment de cas, mais on n’en veut pas. On a de plus en plus de touristes et on n’est pas à l’abri », a dit Raymonde Caron, directrice adjointe du Magasin Coop La Paix IGA de Saint-Jean-Port-Joli.

On dit souhaiter que les règles évoluent à l’avenir, mais qu’en attendant, toute l’équipe en place évalue la situation fréquemment.

Chez Métro Plus Lebel à La Pocatière, on remarque que les clients se sont habitués.

« Mes statistiques des dernières semaines montrent clairement que les clients viennent moins souvent et qu’ils font de plus grandes épiceries », dit Simon Lebel.

Il ajoute qu’une petite minorité de clients ont plus de difficultés à changer leurs habitudes et sont parfois impolis.

« Oui, c’est un peu plus long faire son épicerie et un peu plus long passer à la caisse. Avec la distanciation, la file semble longue, mais elle avance rapidement. Nous avons la chance de ne pas avoir de zone chaude dans la région », ajoute-t-il, spécifiant que l’épicerie affichait les périodes où il y a moins d’achalandage pour aider les gens à mieux planifier leurs visites.