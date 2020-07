Hausse de subventions et annulation d’une dette pour Promotion Kamouraska

Photo tirée du bilan de Promotion Kamouraska.

Promotion Kamouraska a dressé son bilan de la dernière année lors de son assemblée générale annuelle tenue par des moyens virtuels, pandémie oblige, mardi en fin de journée.

L’organisme a comme mission de positionner la région du Kamouraska comme une destination de choix en soutenant l’offre touristique et d’attractivité tout en assurant la promotion du territoire.

En 2019, sur le plan financier, les subventions gouvernementales, surtout de la MRC de Kamouraska, ont augmenté, soit 282 752 $ comparativement à 215 740 $ l’année précédente.

Plus précisément, en 2018, la MRC de Kamouraska avait octroyé 138 124 $ en subventions et en 2019, 225 000 $.

Aussi, en février 2020, la MRC de Kamouraska a annulé les dettes de Promotion Kamouraska, en lui octroyant une aide financière de 24 567 $ devant servir à payer le solde de deux emprunts.

L’organisme termine donc l’année avec un petit excédent d’environ 700 $ et comptait 183 membres.

Statistiques à la hausse

Durant l’année 2019, le nombre de personnes qui se sont arrêtées dans les trois bureaux d’information touristique est à la hausse, soit 20 568 personnes comparativement à 18 466 en 2018. La majorité des touristes provenaient de la grande région de Québec. En deuxième position se trouve la grande région de Montréal et, en troisième, le Québec maritime. La moyenne des nuitées au Kamouraska était de 2,8 nuits par personne en 2019 comparativement à 2,54 l’année précédente, apprend-on dans le bilan.

Le film projeté à la Maison du Kamouraska, Akamaraska, a aussi eu du succès pour la première année, soit près de 5000 cinéphiles qui l’ont visionné. Au plus fort de l’achalandage, il pouvait y avoir jusqu’à 12 projections du film dans la journée. La version anglaise a également été projetée plus d’une centaine de fois pendant la saison. « Les gens étaient très fiers et quelques-uns sont sortis de la salle avec des larmes aux yeux. Le film immersif constitue une carte de visite extraordinaire pour le Kamouraska. Il est fortement suggéré qu’il soit à l’affiche pour quelques années », peut-on lire dans le rapport annuel.

Le portail Internet d’attractivité lekamouraska.com révèle aussi des statistiques intéressantes avec 6553 sessions. Les deux pages les plus consultées sont « Les employeurs attendent vos CV » et « Vidéo promotionnelle “Vivre au Kamouraska, vivre comme il se doit” ». 86 % des visiteurs du site provenaient du Canada, surtout de Montréal, La Pocatière, Québec, Rivière-du-Loup et Toronto.