Kamouraska a son jardin d’art populaire

Quelques pièces du jardin d’art populaire. Photos : Maxime Paradis.

Le village de Kamouraska a désormais son jardin d’art populaire. Ce dernier est l’initiative de Luce Lévesque, artiste et propriétaire de la boutique Art Populaire Kamouraska.

Ce jardin se trouve sur les terrains adjacents à la boutique, sur l’avenue Morel à Kamouraska, et se veut une vitrine sur l’art populaire québécois, dont Luce Lévesque est devenue une des plus fières ambassadrices dans la région depuis quelques années.

« L’idée a germé aussitôt qu’au printemps 2019. J’avais lancé un appel aux artistes du milieu s’ils étaient intéressés à faire des pièces pour le jardin. Une douzaine a répondu pour un total d’environ quinze pièces de grand format », explique l’artiste.

Girafes, avion-libellule, coq-karaoké, moutons, géants, canards, la diversité des œuvres n’a d’égal que la variété des matériaux utilisés pour les concevoir. Le projet se veut permanent et Luce Lévesque prévoit ajouter d’autres pièces au fil du temps, son terrain le permet, dit-elle.

Avec la COVID-19 qui court toujours et qui oblige une certaine distanciation physique, elle ajoute que le concept a encore plus de sens. « Les gens peuvent librement circuler sans entrer dans la “bulle” de quiconque. S’ils sont intéressés à plus, ils n’ont qu’à entrer ensuite en boutique. »

Ouverte depuis maintenant quatre ans, la boutique Art populaire Kamouraska expose des centaines de pièces réalisées par une panoplie d’artistes, communément appelés « gosseux ». Plusieurs artistes de l’Est-du-Québec et d’ailleurs en province ont trouvé refuge pour leurs pièces dans la petite boutique de l’avenue Morel. Un renouvellement de ces petites œuvres d’art à la fois naïves, colorées et d’une créativité toujours surprenante s’effectue sur une base régulière, assure Luce Lévesque.

« Les gens achètent l’art populaire. C’est un art léger et figuratif qui plaît, qui est accessible. Des collectionneurs reviennent à la boutique d’année en année. Ça suscite toujours la curiosité », conclut-elle.