Photo : Unsplash.com.

Les usagers de la bibliothèque de Saint-Pascal ont maintenant accès à la collection de livres et n’ont donc plus besoin de prendre rendez-vous et de commander les livres par courriel.

Les heures d’ouverture sont les mardis de 19 h 30 à 21 h et les samedis de 9 h 30 à 11 h.