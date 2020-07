La CCKL recevra une enveloppe de 54 550 $ pour des formations

Photo : Unsplash.com.

La Chambre de commerce Kamouraska-L’Islet a été reconnue promoteur collectif par le programme actions concertées pour le maintien en emploi, mieux connu sous l’acronyme PACME du gouvernement provincial.

La CCKL recevra donc une enveloppe de 54 550 $ afin d’offrir des formations gratuites aux entreprises membres dans le but de les outiller, à la suite des problématiques engendrées par la pandémie. En collaboration avec le Centre de services scolaires de la Côte-du-Sud, le Centre de services scolaires de Kamouraska–Rivière-du-Loup et l’un de ses partenaires majeurs, Extra formation du Cégep de La Pocatière, la CCKL offrira dès l’automne des formations sur la gestion de crise, la gestion des équipes de travail en contexte de télétravail, une formation pour les propriétaires dans le secteur de la restauration, des formations sur la cybersécurité et la dernière, et non la moindre, une formation sur la vente et le commerce en ligne. « On ne pouvait pas passer à côté de l’occasion d’offrir une formation sur le commerce en ligne à nos membres. Pandémie ou non, le commerce en ligne est là pour rester et ce virage pourrait être bénéfique pour plusieurs entreprises de la région », mentionne la directrice générale Nancy Dubé.

La preuve? En 2019, le total des achats en ligne au Québec est estimé à 12,45 milliards de dollars. Il s’agit d’une hausse de 19 % comparativement à 2018. La pandémie actuelle de la COVID-19 a fait exploser le cybercommerce au Québec. Spécifiquement, on parle d’une augmentation de 118 % par rapport aux transactions en ligne de l’an passé sur la même période. « On veut que nos entreprises de la région aient droit à leur part du gâteau là-dedans », ajoute Mme Dubé. Pour la CCKL, le virage vers les boutiques en ligne permettrait à plusieurs entreprises de distribuer et de faire connaître leurs produits à l’extérieur de la région, d’augmenter leurs chiffres d’affaires, de les rendre plus compétitifs et de leur permettre de mieux passer au travers d’une autre de crise comme celle vécue, si elle avait lieu. « Cette annonce est tout à fait dans la lignée de nos objectifs et je suis fier de pouvoir ajouter un service additionnel à la CCKL », mentionne Vincent Bérubé, président de la CCKL.