La CDC ICI Montmagny-L’Islet dresse son bilan de la COVID-19

Les codirecteurs Guy Drouin, Claire Jacquelin et la présidente Angèle Chouinard.

La CDC ICI Montmagny-L’Islet souhaite féliciter les organismes communautaires pour la qualité de leur travail afin de répondre aux besoins des populations fragilisées lors de la pandémie.

Rapidement, les organismes communautaires de la MRC de L’Islet et de la MRC de Montmagny se sont concertés sur une base hebdomadaire en créant un comité de gestion de crise pour agir ensemble et faire face à la crise sanitaire afin de soutenir la population fragilisée par ce chamboulement planétaire. Plusieurs autres acteurs se sont joints au comité en cours de route de façon à augmenter la portée des actions posées.

La majorité des organismes de la MRC de L’Islet et de la MRC de Montmagny sont restés ouverts lors de la crise afin de maintenir leurs services en les adaptant en mode virtuel ou téléphonique. De plus, plusieurs organismes en ont profité pour développer une offre de service à distance, en prévision d’une éventuelle deuxième vague.

« Je veux remercier et féliciter les organismes qui se sont solidarisés pendant la crise de la COVID-19. C’est assez impressionnant de voir tout ce qui a pu se faire en si peu de temps », confie Angèle Chouinard, présidente du conseil d’administration de la CDC ICI Montmagny-L’Islet.

Il y a ceux qui ont prêté main forte aux organismes en sécurité alimentaire qui voyaient, d’une part, les demandes d’aide alimentaire exploser et d’autres parts, les bénévoles de plus de 70 ans se retirer en raison des risques pour leur santé. Il y a aussi ceux qui ont pris part au réseau de veille pour apporter du soutien téléphonique ou référer vers des services, ainsi que ceux qui ont créés de nouveaux services virtuels pour maintenir les liens. Enfin, il y a aussi ceux qui ont mis l’expertise de leur équipe au profit de groupe plus minoritaire, notamment en offrant des services en anglais et en espagnol.

Le milieu communautaire est réactif, créatif, innovant et mobilisé et la crise sanitaire n’a fait que confirmer l’importance de cet acteur pour assurer un filet de sécurité.