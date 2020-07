La Fondation de l’Hôpital déterminée à améliorer les soins palliatifs

De gauche à droite : Evelyne Courtemanche, vice-présidente Club Lions La Pocatière, Jocelyn Lavoie, représentant Promutuel Assurance du Lac au Fleuve, Maryse Pelletier, Dr Gaétan Lévesque et Yvon Soucy. Photo : Maxime Paradis.

La Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima de La Pocatière est déterminée à améliorer l’offre de services en soins palliatifs à domicile, mais également aux deux centres d’hébergement et de soins de longue durée (CHSLD) du Kamouraska. Une somme de 43 000 $ sera investie en ce sens.

Le premier volet du projet implique de faire l’acquisition, entre autres, d’équipements qui seront utilisés dans les soins administrés à domicile à des personnes en fin de vie, dont un Bladder Scan portatif qui permet de mesurer précisément le contenu de la vessie sans l’introduction d’une sonde ainsi qu’un moniteur électrocardiogramme ECG portatif qui sert à vérifier la fréquence cardiaque. L’investissement total s’élève à plus de 30 000 $.

Le second volet, environ 13 000 $, doit permettre l’amélioration d’une chambre et d’une cuisinette dans chacun des CHSLD, soit Villa Maria de Saint-Alexandre-de-Kamouraska et le Centre d’hébergement D’Anjou de Saint-Pacôme. « Ces chambres ont besoin d’amour pour être plus chaleureuses et accueillantes et offrir un confort similaire à ce qu’on est en mesure de proposer en centre hospitalier », mentionne la directrice générale de la Fondation Maryse Pelletier.

La Fondation est appuyée dans son projet par le Club Lions de La Pocatière à la hauteur de 15 000 $, Promutuel Assurance du Lac au Fleuve avec une somme de 8000 $ et la MRC de Kamouraska par le biais d’une contribution de 10 000 $.

« C’est un projet qui nous a été suggéré à la suite de discussions avec le CISSS et la Fondation et qui s’inscrit dans la volonté de la Table des maires de contribuer au maintien des soins de santé au Kamouraska », a indiqué le préfet Yvon Soucy.

Le montage financier du projet est complété par un investissement de 10 000 $ de la Fondation de l’Hôpital de Notre-Dame-de-Fatima qui dédiera l’ensemble des revenus issus de sa campagne de membership 2020. Déjà 6000 $ ont été amassés en date du 30 juin, de confirmer Maryse Pelletier.

Soins intensifiés à domicile

Le président de la Fondation, le Dr Gaétan Lévesque, a rappelé que ces investissements en soins palliatifs étaient la poursuite d’autres investissements réalisés depuis 10 ans et qui totalisent environ 200 000 $ pour son organisation. Ils s’inscrivent également dans la volonté du CISSS du Bas-Saint-Laurent de poursuivre le déploiement de soins intensifiés à domicile (SIAD), service amorcé initialement en juin 2019 au Kamouraska, sous forme de projet-pilote.

Ce dernier a d’ailleurs permis à 30 personnes de mourir à la maison dans la dernière année, d’ajouter la Dre Marie-Eve O’Reilly-Fromentin. Ces équipements de travail, que la Fondation s’engage à acquérir au nom du CISSS, permettront une meilleure approche des professionnels de la santé dans le suivi des soins à domicile et seront assurément un facteur incitatif pour les personnes désirant mourir chez eux, lorsqu’ils disposent des ressources familiales pour les accompagner, a-t-elle conclu.