La MRC de L’Islet lance le Fonds d’appui aux initiatives culturelles

Photo : Facebook Région L'Islet.

La MRC de L’Islet lance un fonds destiné à appuyer financièrement des projets culturels. Avec cette enveloppe budgétaire, issue d’une Entente de développement culturel avec le gouvernement du Québec, la MRC souhaite affirmer sa volonté de faire de la culture un outil de développement du territoire.

Dans un esprit de cohérence, les objectifs du nouveau fonds sont intimement liés à ceux de la politique culturelle. Ainsi, les projets à caractère artistique ou culturel qui pourront être éligibles au FAIC devront contribuer à faire rayonner la culture sur l’ensemble du territoire; marquer le paysage urbain et/ou rural par la réalisation d’œuvres d’art public; développer ou aller à la rencontre de nouveaux publics; briser l’isolement et permettre un dialogue sur les enjeux vécus par les aînés, les jeunes, les nouveaux arrivants; valoriser le patrimoine local.

L’appui au projet pourra représenter 80 % des dépenses admissibles définies par le fonds, jusqu’à concurrence de 10 000 $. Les promoteurs ont jusqu’au 14 septembre 2020 pour déposer leur projet. Les organismes admissibles sont invités à prendre connaissance du Fonds d’appui aux initiatives culturelles et du formulaire de présentation de projet sur le site de la MRC de L’Islet (https://mrclislet.com/fonds/fonds-dappui-aux-initiatives-culturelles-faic/).

En somme, avec la politique culturelle qu’elle rendra publique prochainement et la mise sur pied du FAIC, la MRC de L’Islet souhaite favoriser la concertation et le réseautage de la communauté culturelle, participer à la promotion des événements mettant en valeur la culture locale, apporter un soutien financier aux initiatives artistiques/culturelles et accompagner les organismes, artistes et artisans dans la recherche de financement.

Pour plus d’information et pour un soutien dans le dépôt d’une demande, communiquez avec Mme Guylaine Dumais, agente de développement, par téléphone au 418 598-3076, poste 259, ou par courriel à g.dumais@mrclislet.com.