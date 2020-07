La SADC du Kamouraska souligne ses 35 ans d’accompagnement

L’année 2019-2020 a marqué les 35 ans d’existence de la Société d’aide au développement de la collectivité (SADC) du Kamouraska.

M. Louis-J. Desjardins, président de la SADC a mentionné en assemblée générale annuelle que depuis 1985, la SADC a versé en moyenne 809 828 $ annuellement totalisant ainsi plus de 28 millions de dollars de soutien financier aux 1 551 projets réalisés par les entreprises et la collectivité.

Faits saillants des 35 dernières années :

28 343 996 $ d’investissement de la SADC 21 920 552 $ en prêts et 6 423 444 $ en contributions non remboursables;

1 551 projets soutenus;

7 563 emplois créés et maintenus;

157 809 206 $ de retombées directes dans la collectivité.

L’année 2019-2020 fut quant à elle une année fertile en activités et événements visant à soutenir et développer la collectivité du Kamouraska, et ce, même si cette dernière s’est terminée sur une note moins positive avec la pandémie. La SADC est ravie d’avoir eu des engagements financiers de plus de 1,3 million de dollars auprès des entreprises et projets du milieu. Le rapport annuel présenté en assemblée générale annuelle met en lumière les retombées économiques générées par ses interventions sur le territoire.

Faits saillants de l’année 2019-2020 :

1 308 196 $ d’engagements financiers de la SADC;

860 696 $ de déboursés;

44 projets soutenus;

755 600 $ en prêts (18) et 105 096 $ (26) en contributions non remboursables;

45 % pour des projets d’acquisition, 41 % pour des projets d’expansion, 13 % pour des projets de démarrage et 1 % pour consolider des projets;

134 emplois créés et maintenus;

4 370 701 $ de retombées économiques globales;

1 630 heures d’accompagnement, 1 200 heures d’implication et 812 heures de bénévolat.

La planification stratégique réalisée au cours de cette dernière année met en avant toute la pertinence des actions de la SADC pour répondre aux besoins de son milieu. La SADC a pris l’engament de toujours agir en cohérence, de continuer d’accompagner et d’outiller sa clientèle, d’avoir un impact réel, d’être dans l’action, d’être innovante, de collaborer et de s’impliquer. La SADC continue de porter la démarche d’économie circulaire et le service de mentorat pour entrepreneurs. Le Kamouraska mycologique, le marketing territorial et l’attractivité du territoire, les produits forestiers non ligneux, l’entrepreneuriat et la relève entrepreneuriale et tout ce qui touche l’emploi et la main-d’œuvre ont été d’autres projets porteurs pour lesquels la SADC s’est impliquée activement. Sept activités de développement des compétences ont également été organisées. Au final, c’est plus de 550 organisations, entreprises, individus et entrepreneurs qui auront été touchés par les diverses activités.