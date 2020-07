La tortue la plus grosse du Canada observée le long de la rivière Ouelle

Photo : Tony Milliard.

Observation intéressante la semaine dernière sur la rivière Ouelle à Saint-Pacôme. Des tortues serpentines ont été photographiées, une observation pas si commune.

Le fils de Tony Milliard, Miguel Labrie, a pris en photo ces tortues particulières à la hauteur des chutes de la rivière Ouelle. Il dit avoir vu trois tortues, dont deux de grosseur moyenne et une plus grosse. M. Milliard a partagé cette trouvaille sur les réseaux sociaux, plus pour que les gens fassent preuve de prudence.

S’il n’est pas habituel que la présence de tortues serpentines soit signalée à cet endroit, en observer n’est pas si fréquent.

« On a des signalements, mais ce n’est pas une tortue que l’on voit souvent. Aussi, les tortues, en particulier cette espèce-là, sont très aquatiques et elles sont plus enfouies », a dit Geneviève Bourget, biologiste à la Direction de la gestion de la faune du Bas-Saint-Laurent.

La tortue, au profil de reptile, peut devenir la plus grosse au Canada. Elle peut peser jusqu’à 20 kg et sa carapace peut mesurer jusqu’à 50 cm.

Comme lorsque l’on croise un animal sauvage, il est suggéré de ne pas s’approcher de la tortue serpentine.

« Il ne faut pas s’en approcher. Elle n’est pas plus menaçante que les autres (tortues). Mais c’est sûr que vu qu’elle ne peut pas se cacher dans sa carapace, elle a un peu plus tendance à être prompte à mordre. Mais c’est comme n’importe quel animal sauvage, il ne faut pas la prendre avec nos mains », conclut Mme Bourget.